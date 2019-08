NASA chce na Marsu zapíchnout jen americkou vlajku. Spolupráci s Čínou vylučuje

Dopravit člověka na Mars bude podle amerických vládních odhadů stát 200 miliard dolarů, jiné zdroje uvádějí až jeden bilion dolarů. Vypadá to, že Spojené státy budou na tyto náklady samy. „Chci aby bylo jasné, že až přistaneme na Marsu, zapíchneme tam americkou vlajku, řekl finanční ředitel NASA Jeff DeWit v rozhovoru pro web BusinessInsider.com. „To je důležité pro nás všechny. Zaplatí to američtí daňoví poplatníci, takže tam bude americká vlajka,“ doplnil.

DeWit tak reagoval na zvýšenou aktivitu a především úspěch, který se Pekingu povedl na Měsíci. Jeho sondě se jako první podařilo přistát na odvrácené straně zemského satelitu. Čína ve vesmírných závodech přeskočila Rusko a stala se světovou dvojkou.

Kromě amerického patriotismu je překážkou ve spolupráci i legislativa USA, která NASA zakazuje spolupráci s Pekingem. Američtí zákonodárci se totiž obávají možné čínské špionáže. „Existují pravidla pro to, se kterými státy nesmíme spolupracovat a Čína je jedním z nich,“ dodal DeWit.

Zákaz styku se Zemí: evoluční biolog popsal rizika kolonizace Marsu Kolonizace Marsu - ilustrační foto ( Autor: Profimedia.cz )

V jiných projektech ale NASA s dalšími státy kooperuje. Na mezinárodní vesmírné stanici ISS spolupracuje více než 15 států včetně Ruska. S Kanadou a Japonskem se Američané spojili pro misi na Měsíc. Partnerství funguje skvěle stejně jako dělba nákladů, řekl DeWit.

For all of the money we are spending, NASA should NOT be talking about going to the Moon - We did that 50 years ago. They should be focused on the much bigger things we are doing, including Mars (of which the Moon is a part), Defense and Science!