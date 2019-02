Na americkou hranici může přijít až 42 milionů lidí, varuje šéf Gallupova ústavu

Lidé, kteří žijí na americkém kontinentu jižně od USA, se netají tím, že by se rádi přestěhovali do země, kde získají práci a budou moci žít ve větším bezpečí. V době, kdy se americká politická reprezentace hádá o to, zda se mají vydat miliardy dolarů na stavbu zdi na hranici s Mexikem, Gallupův ústav pro výzkum veřejného mínění zjistil, že tento sen si migrací do Spojených států chce splnit 42 milionů lidí z Latinské Ameriky. V následujících 12 měsících o tom vážně uvažuje pět milionů z nich.

„Spíše než hledat řešení pro několik tisíc potenciálních uprchlíků na hranici, bychom si měli odpovědět na větší a obtížnější otázku. Co s 42 miliony lidí, kteří by chtěli přijít? Co říci milionům lidí, kteří chtějí vstoupit do Spojených států legálně nebo i nelegálně?“ klade řečnickou otázku Clifton.

Americká vláda by podle něj měla nabídnout dlouhodobější řešení uprchlické problematiky. Měla by představit plán, jaké lidi chce do země přijímat a co od nich očekává. Kromě toho, že dlouhodobá vize zajímá Američany, je důležitá i pro ty, kteří do největší ekonomiky světa chtějí přijít.

Jak Američané vnímají výstavbu zdi Červen 2018 Leden 2019 Proti výstavbě zdi 57 % 60 % Pro výstavbu zdi 41 % 40 %

Zdroj: Gallup

V souvislosti se sporem o výstavbu zdi na jižní hranici mezi republikány a demokraty došlo v předchozích měsících k patové situaci, kdy prezident Donald Trump vyhlásil v prosinci takzvaný shutdown, který pozastavil finance federálním úřadům.

Financování bylo dočasně obnoveno, do pátku 15. února se ale politici musí shodnout na zákonu o financování vlády. Nyní se objevily zprávy, že se týmy obou stran dohodly na tom, že se za 1,4 miliardy dolarů (32 miliard korun) postaví alespoň část plotu v oblasti řeky Rio Grande v délce 88,5 kilometru. O výstavbě betonové zdi se nemluví.

Trump takové řešení zatím odmítá. „Stejně zeď postavíme,“ řekl v pondělí svým příznivcům v texaském El Pasu, které leží na řece Rio Grande. Původně od Kongresu žádal na výstavbu zdi 5,7 miliardy dolarů (130 miliard korun).

