Trump nechal tajně převézt plutonium do Nevady. Místní politici zuří

Nebezpečné plutonium, které se vyrábělo v době soupeření se Sovětským svazem v továrně v Jižní Karolíně a používalo se do jaderných hlavic, nechala americká vláda převézt do úložiště v řídce osídlené Nevadě. Přiznalo to ministerstvo spravedlnosti. Jednalo se o transport 500 kilogramů vysoce radioaktivního materiálu. K převozu mělo dojít před listopadem 2018.

Stát Nevada se snaží domoci soudní cestou toho, aby byly dodávky radioaktivního materiálu zastaveny. Plutonium bylo vyrobeno v K reaktoru v oblasti Savannah River Site, jenž byl v provozu v letech 1954 až 1992.

Nyní je plutonium uskladněno ve skladu Nevada National Security Site (NNSS), který leží 110 kilometrů severně od Las Vegas. Zde probíhaly po druhé světové válce testy jaderných zbraní, nyní se tu skladují.

Utajený převoz plutonia vytočil politiky v Nevadě. Demokratický senátor Jack Rosen obvinil vládní úřady z „podvodného a neetického jednání, jež ohrožuje zdraví a bezpečnost tisíců obyvatel Nevady a dalších Američanů, kteří žijí v blízkosti trasy transportu radioaktivního materiálu“.

Guvernér Nevady Steve Sisolak, rovněž z tábora demokratů, prohlásil, že Trumpova vláda bezohledně pohrdá bezpečností obyvatel Nevady. Místní noviny Nevada Independent uvedly, že převoz pravděpodobně vedl i přes město Las Vegas. Celkem trasa mohla měřit 3590 kilometrů.

Agentura pro jadernou bezpečnost NNSA, která úložiště provozuje, zdůraznila, že právě z bezpečnostních důvodů nesdělila detaily o cestě plutonia. Ví se, že náklad jel po dálnici.

Trumpova vláda loni v říjnu odmítla návrh na to, aby se plutonium využívalo v jaderné energetice jako palivo. Zbrojní plutonium by se mělo naředit a uložit v podzemním úložišti na území Nového Mexika. Celkem se jedná o 34 tun tohoto vysoce radioaktivního materiálu.

