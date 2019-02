Bushův ministr vnitra: Zeď je zbytečným plýtváním penězi, dluh USA raketově roste

Stavba zdi na hranici s Mexikem stále rozděluje americkou společnost, neshodnou se na ní ani zákonodárci. Dočasné příměří vyprší 15. února. To je termín, do kterého prezident Donald Trump uvolnil peníze pro federální úřady. Před tím trval „shutdown“ úřadů 35 dní, nejdéle v americké historii. Do poloviny února chce mít šéf Bílého domu dohodu o zdi nebo ocelovém plotu na stole.

Ke kritikům výstavby zdi za 5,9 miliardy dolarů (132 miliard korun) se připojil i bývalý ministr vnitřní bezpečnosti ve vládě George W. Bushe Michael Chertoff. Podle něj se jedná o zbytečné plýtvání prostředků amerických daňových poplatníků.

„Myslím si, že celá myšlenka stavby zdi je sama o sobě symbolem. Není to skutečný nástroj (na ochranu bezpečnosti země),“ řekl Chertoff, jenž vedl ministerstvo v letech 2005 až 2009, týdeníku Newsweek.

Jako smysluplnější řešení problému s uprchlíky vidí komplexní řešení, včetně toho, proč lidé do Spojených států z jihu přicházejí. To souvisí s ekonomickou a bezpečnostní nestabilitou ve střední Americe, zejména v zemích Honduras, Salvador, Guatemala. „Když se lidé bojí o svůj život, nemůžeme je odradit od útěku z jejich země.“

Amerika by podle něj měla investovat do celého procesu udělování azylů a do americké agentury pro celní a hraniční ochranu (USCBP). Bez většího nasazení lidí a techniky nebude ani stavba zdi po celé délce hranice s Mexikem účinná, tvrdí.

Chertoff varoval před dalším vyhrocením rozpočtové situace, pokud se republikáni a demokraté nedomluví na řešení. Další shutdown by naopak odradil více lidí, aby vůbec pro americkou vládu pracovali.

Během dvou let Trumpa v prezidentském úřadu se zvýšil vládní dluh o 2 biliony dolarů (44,8 bilionu korun). Na konci roku 2018 činil téměř 22 bilionů dolarů (493 bilionů korun).

Růst amerického vládního dluhu



source: tradingeconomics.com

Ministerstvo financí už oznámilo, že vydá dluhopisy přesahující objem jednoho bilionu dolarů, aby schodek rozpočtu mohlo financovat. „Vidíme, že obrovské zadlužování pokračuje,“ tvrdí Brian Edmonds, který obchoduje s dluhopisy v newyorské firmě Cantor Fitzgerald. Objem dluhopisů je na vyšší úrovni, než tomu bylo v době finanční krize v letech 2007 až 2010, uvedla agentura Bloomberg.

Ministerstvo financí v roce 2018 vydalo dluhopisy celkem v hodnotě 1,34 bilionu dolarů (30 bilionů korun), což je více než dvojnásobek z roku 2017, kdy to bylo 550 miliard dolarů (12,3 bilionu korun). V tomto roce by to mohlo být dokonce 1,4 bilionu dolarů (31,4 bilionu korun), odhaduje analytik Steven Zeng z Deutsche Bank.

Výnos desetiletých vládních dluhopisů se přitom pohybuje na úrovni 2,7 procenta, v listopadu 2018 to bylo 3,2 procenta. Americké dluhopisy jsou stále považovány za bezpečnou investici. Ekonomika Spojených států loni rostla o tři procenta.

