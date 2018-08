Majstrštyky a fiaska Donalda Trumpa. Jaké jsou jeho nejlepší a nejhorší nápady?

Trump sám sebe prezentuje jako podnikatelského génia. S tímto renomé šel i do amerických prezidentských voleb, které navzdory počáteční skepsi veřejnosti ovládl. Cesta od začínajícího podnikatele až po nejsledovanější politický post na světě byla lemována řadou byznysových rozhodnutí. Web LoveMoney je rozdělil na nejlepší a nejhorší.

Sedm špatných rozhodnutí:

Divadelní hra ‚Paris Is Out‘ (1970)

Už ve čtyřiadvaceti letech se Trump pokusil proniknout na zábavní trh v New Yorku. Zaplatil 70 tisíc dolarů a stal se koproducentem divadelní hry Paris Is Out. Komedie měla úspěch u kritiků, u diváků však propadla. Na Broadwayi se odehrálo jen 96 představení, než byla z repertoáru stažena.

Liga amerického fotbalu USFL (1983)

Nejsledovanější americká sportovní liga NFL dlouho neměla konkurenci. Změnit to měla nově vzniklá soutěž USFL. Zlákat se nechal i Trump, který si za devět milionů dolarů pořídil tým New Jersey Generals. Lize se ale po počátečním boomu přestalo dařit. Trump ztratil trpělivost, s ostatními majiteli podal na NFL žalobu, podle které měl jejich konkurent monopol na klíčové období zimní fotbalové sezony. Soud mu dal zapravdu, ale jen částečně. Žalující straně se nepodařilo prokázat, že jí bylo znemožněno prodávat vysílací práva. USFL vysoudila absurdní částku 3,76 dolaru a brzy úplně zkrachovala. Trump se tak nikdy nedočkal vysněného cíle: vlastnit tým v NFL. I z pozice prezidenta teď ligu často slovně ostřeluje.

Trump: The Game (1989)

Deskové hře se svým jménem Trump hodně věřil. Očekával, že se jí prodá více než dva miliony kusů. Počet prodaných kopií se ale nakonec zastavil na čísle 800 tisíc. Trump to svedl na to, že hra má moc složitá pravidla a stáhl ji z prodeje.

Kasina (1990)

Investice do kasin v Atlantic City skončila pro Trumpa velkým propadákem. Jeho kasina se tak zadlužila, že Trump byl nucen vyhlásit čtyřikrát bankrot. Například Taj Mahal se jen rok po otevření dostal do dluhů ve výši tří miliard dolarů.

Nápoje (1997)

Trump si nejprve zaregistroval značku piv, žádný zisk mu to ale nepřineslo. O pár let později to zkusil s nealkoholickými nápoji, nápad na drinky Trump Fire a Trump Power ale zůstal jen na papíře – do prodeje nikdy nešly.

Trump University (2004)

Z nápadu otevřít si vlastní univerzitu nakonec pro Trumpa vzešly velké problémy a několik žalob. Problémem bylo hlavně slovo University v názvu. Řada lidí se mylně domnívala, že jde o skutečnou univerzitu s řádnou akreditací. Společnost ale nabízela jen podnikatelské kurzy. Nakonec byla nucena změnit název na Trump Enterprenuer Initiative, příliv žalob to ale nezastavilo.

Trump Mortgage (2006)

Realitní magnát Trump se do byznysu s hypotékami pustil s velkou vervou. Do klíčové role však obsadil muže, který byl registrovaným makléřem na Wall Street jen šest dní. V prvním roce se nepodařilo naplnit cíl v podobě zisku tří miliard dolarů a celý byznys šel ke dnu v září 2007.

Spadli na dno. 7 slavných bankrotářů, kteří se dostali zpátky na vrchol

Sedm dobrých rozhodnutí:

Grand Hyatt Hotel (1974)

Jeden z projektů, který pomohl nastartovat Trumpovu kariéru. V osmadvaceti letech koupil za 10 milionů dolarů Commodore Hotel v centru Manhattanu. Během šesti let jej proměnil na úspěšný Grand Hyatt Hotel a v roce 1996 prodal svůj podíl za 142 milionů dolarů.

Trump Place (1974)

V roce 1974 se Trumpovi dařilo. Po hotelu se mu podařilo koupit i velkou rezidenční oblast sestávající z 5700 bytů. Pojmenoval ji Trump Place. Po jeho zvolení prezidentem se obyvatelé tří z osmnácti budov domohli stažení jeho jména ze stavby.

Trump Tower (1980)

Na začátku osmdesátých let přišel Trump s projektem budovy, která dodnes symbolizuje jeho úspěch. V roce 1983 otevřel Trump Tower, která nabízela luxusní bydlení, obchody a restaurace. Budova je dodnes Trumpovou výkladní skříní a magnetem na turisty.

Knihy (1987-)

Trump napsal během svého života už dvacet knih. Většina z nich skončila velkým úspěchem. Jeho prvotiny Umění udělat dohodu (The Art of the Deal) se prodalo milion výtisků a 51 týdnů se držela na seznamu bestsellerů deníku The New York Times.

Trump Models (1999)

Trumpova modelingová agentura měla před svým loňským zavřením přes sto modelek a ročně generovala příjem kolem dvou milionů dolarů. V současné době ale agentura čelí několika žalobám.

The Apprentice (2004)

Televizní reality show se v USA stala velkým hitem. Trump inkasoval za jednu epizodu milion dolarů. Navíc se zviditelnil doma i ve světě (rostoucí sláva mu pak pomohla i v prezidentské kampani) a vzrostla i hodnota jeho značky.

Trump International Tower Chicago (2005)

Plány na vybudování mrakodrapu oznámil Trump už v roce 2001. Původně se mělo jednat o nejvyšší budovu na světě, po teroristických útocích v témže roce ale bylo rozhodnuto o méně ambiciózním projektu. Mrakodrap ve třetím největším městě USA se přesto stal velkým úspěchem. Kombinuje pětihvězdičkový hotel, luxusní soukromé bydlení a komerční prostory.

Dále čtěte: