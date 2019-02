Jak maká Trump? Většinu pracovní doby se fláká a šaškuje, tvrdí kritici

Server Axios odhalil podrobnosti o tom, jak tráví pracovní dny prezident největší ekonomiky světa Donald Trump. Podle autorů článku 60 procent jeho pracovní náplně spadá do kolonky „výkonného času“ (executive time), který není nijak přesně specifikován a je v úřadu amerických prezidentů novinkou. Termín zavedl bývalý šéf prezidentské kanceláře John Kelly.

Část amerických komentátorů a publicistů kroutí hlavou nad strukturou pracovního dne v nejvyšším úřadě Spojených států. Bývalý republikánský kongresman Joseph Scarborough dokonce v nadsázce prohlásil, že američtí důchodci toho dělají více než současný americký prezident.

Příznivci Trumpa tvrdí, že tento čas je vyplněn konzultacemi a telefonními hovory s poradci. Kritici naopak poukazují na to, že se takové schůzky neobjevují v oficiálním prezidentském diáři.

Spisovatel a dokumentarista Chris Whipple, jenž napsal knihu o tom, jak šéfové kanceláře Bílého domu ovlivňují americkou politiku, je nicméně velmi skeptický, že by šlo o efektivně vynaložený čas. „Takové telefonáty nemají nic společného s řízením státu. On (Trump) jen šaškuje, hovoří s kamarády, tweetuje a dívá se na televizi. Pokud by tyto hovory měly nějaký význam pro chod státu, byly by v oficiálním programu prezidenta,“ tvrdí Whipple.

Podle něj se jedná o hlubší problém, který Trump má. Pro osoby v jeho funkci je obecně čas velmi drahý. Proto je počínání prezidenta velmi neefektivní, ukazuje na potíže s pracovní disciplínou a schopností se soustředit na hlubší řešení problémů.

Trumpův bývalý poradce pro komunikaci Cliff Sims namítá, že všechny prezidentovy hovory jsou nahrávány a archivovány. Není je podle něj možné všechny dopředu naplánovat. Odmítl, že by byl prezident závislý na sledování televize. Trump svým přístupem vytváří svého druhu „kreativní chaos“.

Dlouholetý Trumpův přítel Christopher Ruddy, který je ředitelem mediální společnosti Newsmax Media, tvrdí, že prezident pracuje velmi tvrdě. Od šesti hodin ráno až do půlnoci. Odpočívá pouze v případě, když hraje golf. Ruddy odmítl tvrzení většiny amerických médií, že „výkonný čas“ znamená poflakování nebo sledování televize.

Předchozí prezidenti George W. Bush nebo Barack Obama byli pověstní svou železnou disciplínou a sebekázní, naopak Ronald Reagan s oblibou sledoval filmy. Bill Clinton zase chodil pozdě a jeho program se musel měnit. Hodně pracoval v noci, často telefonicky hovořil s jinými politiky po celém světě.

