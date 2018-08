Praha ve spolupráci s pivovarem Lobkowicz bojuje pivem proti smogu

Získat plnou lednici tohoto unikátního piva může každá firma. Stačí se do 15. srpna přihlásit na www.pivoprazskychodec.cz. Kampaň startuje v těchto dnech.

Touto soutěží se magistrát snaží co nejvíce zapojit cílovou skupinu a oslovit řidiče služebních vozů. Krom toho, bojovat proti smogu pivem je takové ryze české řešení. „Hledali jsme netradiční způsob, který by přitáhl k problematice znečištění ovzduší pozornost a pivo Pražský chodec je přesně takový nápad,” řekl koordinátor projektu Čistou stopou Prahou Lukáš Eršil.

Firmy se mohou do 15. srpna zaregistrovat na stránkách www.pivoprazskychodec.cz. Stačí vytvořit tým a motivovat kolegy, aby i oni symbolicky odevzdali klíčky od služebních vozů, zůstali společně chvíli i po práci a domů jeli MHD. Deset firem, které vytvoří největší týmy, získá na jeden den plnou lednici piva Pražský chodec zcela zdarma. Po práci tak budou moci řidiči chvíli pobýt s kolegy a odjet domů nikoliv služebním autem, ale městskou dopravou.

Pražský chodec je světlým ležákem od pivovaru Lobkowicz. „Moc se nám líbí ta myšlenka, že dobré pivo po práci není jen příjemná chvíle odpočinku, ale je to také příspěvek k ochraně ovzduší a snížení počtu aut v Praze. Takže jsme se zapojili moc rádi. Zdarma poskytnout pivo, které pomůže pražskému ovzduší, bylo to nejmenší, co jsme mohli udělat,” uvedl marketingový ředitel Pivovarů Lobkowicz Jan Novák.

Kampaň bude vidět především na CLV plochách a také na sociálních sítích. Registrace a samotná soutěž se uskuteční do 15. srpna. Od 20. do 31. srpna pak Čistou stopou Prahou každý pracovní den doručí lednici piva Pražský chodec do jedné z vítězných firem.

Magistrát kampaní rozhodně nenabádá řidiče, aby požívali alkohol. Tato kampaň má naopak motivovat řidiče, aby se zamysleli, zda je nutné do práce nebo z práce cestovat autem a zda není lepší využít městskou hromadnou dopravu. Alkohol za volant nepatří. Kampaň organizuje pražský magistrát, ale problematika má přesah i do dalších měst České republiky, proto se formou nadsázky snaží dostat k co nejvíce lidem.

Praha a znečištění ovzduší

Mezi nejproblematičtější složku znečištění pražského ovzduší patří prachové částice, které fungují jako nosiče karcinogenních látek do těla. Dalšími zplodinami jsou oxid uhelnatý, který blokuje přenos kyslíku v krvi, oxidy dusíku zvyšující pravděpodobnost onemocnění dýchacích cest, aldehydy zvyšující riziko rakoviny a především v létě také prekurzory přízemního ozónu, který je jedovatý a způsobuje dýchací komplikace hlavně dětem a starším lidem.

O projektu Čistou stopou Prahou

Projekt Čistou stopou Prahou vznikl, aby podporoval šetrné způsoby dopravy, mezi které patří MHD, vozidla na CNG, elektromobily, ale také jízda na kole a chůze. Cílem je pozitivně motivovat všechny, kdo jezdí autem, aby tak činili s rozmyslem a pouze ve skutečně nutných případech. „Snažíme se o to, aby byl městský vzduch dýchatelný. Aby nám provoz na silnicích netrhal uši. Abychom neztráceli hodiny života v kolonách. Snažíme se, aby se lidé po městě vydávali čistou stopou,“ uvedl Lukáš Eršil.

Pivem proti smogu je součástí dlouhodobého projektu Čistou stopou Prahou. Tuto mikrokampaň schválila městská rada.