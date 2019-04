Zeman se znovu zastal Huawei. Doufá, že se čínská firma bude podílet na digitalizaci Česka

„Samozřejmě a logicky předmětem jednání byly investice této společnosti v České republice,“ řekl českým novinářům v Pekingu mluvčí Jiří Ovčáček. Zeman podle něj vyslovil solidaritu s firmou a také názor, že „kampaň, která je proti ní vedená, není opřena o žádné věcné důkazy“.

„Pokud jde o čínskou stranu, ta ubezpečila, že technologie společnosti Huawei nejsou využívány ke špionáži a nejsou využívány k takzvaným zadním vrátkům,“ řekl mluvčí.

Huawei čelí tlaku některých západních států, podle kterých mohou jeho technologie znamenat bezpečnostní riziko a čínská vláda by je mohla využívat ke špionáži. Huawei to odmítá.

Zeman se firmy Huawei zastal v Pekingu například v pátek na česko-čínském hospodářském fóru. Firma je podle něj „příliš úspěšná“. „A přesně to vyvolává závist. Pokud někdo tuto firmu obviňuje z toho, že představuje riziko, aniž by k tomu měl seriózní důkazy, považuji to za nekalou obchodní soutěž,“ řekl Zeman.

Firmu Huawei obvinily Spojené státy, že její zařízení pro telekomunikační sítě by mohla čínská vláda využívat ke špionáži. Podle britského listu The Times se americká tajná služba CIA domnívá, že Huawei Technology financují čínské bezpečnostní orgány. Huawei kritizují i další západní země a některé zvažují, že využívání jejích technologií omezí. Jiné státy Evropské unie ale tyto obavy nesdílejí.

Před technologiemi Huawei, stejně jako další čínské společnosti ZTE, varoval v závěru loňského roku i český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Mohou podle něj představovat bezpečnostní riziko. Zeman se proti stanovisku NÚKIB opakovaně postavil. Ovčáček řekl, že se o tomto tématu mluvilo i dnes.

Se zástupcem Huawei se v minulosti setkal i premiér Andrej Babiš. Ve švýcarském Davosu jednal koncem ledna s předsedou představenstva firmy Kenem Hu.

Huawei je největším světovým výrobcem telekomunikačních zařízení a třetím největším výrobcem chytrých telefonů na světě. Firma je mimo jiné největším dodavatelem mobilních sítí a další infrastruktury pro české operátory.

