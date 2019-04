Zeman podporuje Hedvábnou stezku. Chybí mu ale debata o rizicích

Zeman řekl, že plně podporuje základní koncept Hedvábné stezky. „Chápu ji jako fascinující infrastrukturní projekt. Pravda je ovšem taková, že v souvislosti s tímto projektem disponujeme pouze výčtem příležitostí. Analýza rizik zatím chybí,“ poznamenal prezident.

V projevu vyjmenoval tři rizika, která v souvislosti s Hedvábnou stezkou vidí. „Jedním z rizik je začínající obchodní válka mezi USA a Evropskou unií. Z té jsme nešťastní a není v našem zájmu, ale už se stala faktem,“ poznamenal. Za druhé riziko považuje obchodní válku mezi Spojenými státy a Čínou a za třetí brexit. „Všechno toto jsou nepřátelé udržitelného ekonomického rozvoje a samozřejmě také nepřátelé úspěšnosti programu nové Hedvábné stezky,“ dodal.

Zeman se zároveň opět zastal společnosti Huawei. Řekl, že jako bezpečnostní riziko byla označena bez jakýchkoli seriózních důkazů. „Považuji to za obyčejnou obchodní soutěž, která je ovšem nekalá. To řeknu i prezidentu firmy Huawei, kterému vyjádřím osobní podporu,“ řekl Zeman. S generálním ředitelem Huawei Žen Čeng-fejem se prezident Zeman sejde ještě dnes.

Společnost Huawei čelí tlaku některých západních států, podle kterých mohou technologie této firmy znamenat bezpečnostní riziko a čínská vláda by je mohla využívat ke špionáži. Tvrdí to zejména Spojené státy, Huawei to odmítá. Zeman se opakovaně vyjádřil, že pro takové tvrzení nebyly předloženy důkazy. Postoj zemí Evropské unie k této záležitosti je nejednotný.

Plané Zemanovy sliby. V Česku ubylo kapitálu z Číny i firem s čínskými vlastníky

Před technologiemi Huawei, stejně jako další čínské společnosti ZTE, varoval v závěru loňského roku i český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Mohou podle něj představovat bezpečnostní riziko. Zeman se proti stanovisku NÚKIB opakovaně postavil.

Zeman se společnosti Huawei zastal v Pekingu i v pátek na česko-čínském hospodářském fóru.

Čtěte také: