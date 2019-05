Za Šefčoviče. Kandidáta V4 podporují do předních funkcí EU i Kiska se Zemanem

„Jsem přesvědčený, že náš region by měl mít silného zástupce v evropských strukturách. A jsem přesvědčený, že pan Šefčovič je zkušený diplomat, a myslím si, že země visegrádské čtyřky by měly jeho úsilí podpořit,“ řekl Kiska. Zeman v nadsázce uvedl, že Šefčovič sice letos neuspěl v kandidatuře na slovenského prezidenta, tím se mu ale otevřela možnost k útoku na evropské pozice.

Prezidenti spolu také debatovali o výsledcích evropských voleb v obou zemích. Podle Kisky hlasování na Slovensku potvrdilo trend předchozích prezidentských, krajských i obecních voleb, který podle něj ukazuje, že lidé už si nepřejí pokračování vlády Směru.

Kiska chce po červnovém konci v prezidentské funkci vytvořit politickou stranu a kandidovat s ní ve volbách. „Pokud si lidé myslí, že po 12 letech vlády jedné strany potřebuje Slovensko změnu, je třeba to udělat,“ řekl dnes. Podle něj se musí spojit všechny demokratické síly v zemi a je třeba zajistit, aby spolupráce nezkrachovala na egu jednotlivců.

Zeman Kiskovi popřál v budoucí politické kariéře hodně úspěchů. Varoval ho, že nejvíc nepřátel bude mít ve své vlastní straně.

Oba prezidenti si také pochvalovali svou spolupráci v době, kdy byli v úřadu, a dobré osobní vztahy. Zeman uvedl, že i přes názorové rozdíly se vždy navzájem respektovali a vedli spolu přátelské a věcné diskuse. „Důležité je, že jsme důvěřovali jeden druhému a nikdy nevystupovali proti sobě. Budeš mi chybět, Andreji,“ řekl.

Kiska Zemanovi popřál hodně elánu do dalšího období. „Doba není jednoduchá a hlas prezidenta je velmi důležitý. Přeju mu, aby jeho hlas byl slyšet, aby ho mnozí poslouchali lépe. Své následovnici (Zuzaně Čaputové) určitě vzkážu, že ji tu bude čekat velmi příjemné a přátelské ovzduší,“ řekl slovenský prezident.

Zeman s Kiskou uzavřeli společný program neformální prohlídkou lánské obory, na kterou se vydali v golfovém vozíku. Společně navštívili mimo jiné pamětní kámen Tomáše Garrigua Masaryka vztyčený na počest prvního československého prezidenta v roce 1935, loveckou chatu nebo prezidentskou vyhlídku.

Kiska svůj prezidentský mandát v letošních volbách neobhajoval a v polovině června ve funkci skončí. Do Česka dnes dorazil na svou poslední oficiální zahraniční cestu a dodržel tak tradici, podle níž čeští a slovenští prezidenti vždy na úvod a na závěr svého mandátu navštěvují druhou zemi. Podobné rozlučkové cesty Kiska absolvoval i do Maďarska, kde byl v polovině dubna, a do Polska, které navštívil před dvěma týdny.

Za poslední měsíc byl Kiska v Česku podruhé. Na konci dubna předal řediteli Národního muzea Michalu Lukešovi Řád bílého dvojkříže druhé třídy, který je nejvyšším slovenským státním vyznamenáním pro cizince. Od rektora Univerzity Karlovy Tomáše Zimy převzal Zlatou medaili Karlovy univerzity, setkal se také se studenty.

Čaputová, která Kisku vystřídá, by měla na první oficiální návštěvu Česka přijet 20. června, necelý týden po své inauguraci.

