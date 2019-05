V Británii jasně vyhraje brexitář Farage, tradiční strany u voličů propadly

„Labouristé a konzervativci by si z téhle noci mohli vzít velké ponaučení, ale pochybuji, že to skutečně udělají,“ řekl médiím lídr Strany pro brexit a dlouholetý europoslanec Nigel Farage. „Pokud neopustíme Evropskou unii 31. října, pak se bude dnešní výsledek opakovat v parlamentních volbách,“ vzkázal dvěma hlavním politickým stranám.

Podle předběžných výsledků volilo Stranu pro brexit 31,6 procent hlasujících a Farage tak překonal výsledek z minulých eurovoleb, v nichž dovedl k vítězství Stranu nezávislosti Spojeného království (UKIP) se ziskem 24 europoslaneckých křesel. Nové uskupení chce prosazovat odchod z EU bez dohody, jeho zástupci kritizují tradiční strany a instituce a hovoří o zradě spáchané na voličích, kteří před téměř třemi lety podpořili brexit.

Se zcela opačným postojem však ve volbách do EP uspěli Liberální demokraté, jejichž cílem je podle volebního sloganu „zastavit brexit“. Už jejich předběžný výsledek překonal předvolební odhady a strana směřuje k umístění na druhé pozici. V končícím funkčním období měla přitom v Evropském parlamentu jediného zástupce. Polepší si také zelení, kteří rovněž s odchodem Británie z unie nesouhlasí.

Never before in British politics has a party just 6 weeks old won a national election.



If Britain does not leave the EU on October 31st, these results will be repeated at a general election.



History has been made. This is just the beginning.pic.twitter.com/J7xqwdwZin