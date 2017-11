Topolánek řekl, že si Zemana váží pro jeho dřívější politické působení. Chce, aby byl Zeman v historii zapsán jako premiér, který v roce 1999 dovedl Česko do NATO, a ne jako prezident, který znásilňoval ústavní zvyklosti nebo nadbíhal nedemokratickým velmocím. Za poslední kapku, která ho motivovala ke kandidatuře na prezidenta, označil tiskovou konferenci Zemana s předsedou ANO Andrejem Babišem z minulého týdne, na níž Zeman slíbil Babišovi první i druhý pokus pro sestavení vlády a vyslovil se pro vznik menšinového kabinetu. Topolánek tuto tiskovou konferenci přirovnal k satirickým skečům britské skupiny Monty Python.

Někdejší premiér a předseda ODS prohlásil, že jako prezidentský kandidát nabízí díky svým politickým zkušenostem kompetentnost. Jediným dalším zvažovaným kandidátem kromě Zemana, který má politické zkušenosti, byl podle Topolánka senátor Jaroslav Kubera (ODS), jenž ale nakonec kandidaturu nepodal.

Topolánek slíbil, že bude dodržovat ústavní pravidla. „Nabízím vnitřní integritu, nabízím respekt k pravidlům a to souvisí s tím, že nabízím ústavnost proti neústavnosti a standardnost proti nestandardnosti,“ řekl. Kandidaturou si prý nepotřebuje nic dokazovat, řekl, že není patologicky závislý na moci.

Topolánek také prohlásil, že by v politických debatách i v prezidentském úřadu dodržoval pravidla a fair play a že netouží po pomstě vůči někdejším oponentům. Řekl, že by se nemstil ani Babišovi, který ho dnes označil za nejzkorumpovanějšího českého premiéra. Označil se za člověka, který dokáže sjednocovat společnost. Za svou největší výhodu pokládá to, že se poučil z dřívějších chyb a neopakuje je.

Oznámil rovněž, že je připraven na politické debaty se všemi soupeři v prezidentské volbě. „Já si každého, kdo je ochoten v této situaci a v této době obětovat sám sebe a jít do toho souboje nesmírně vážím. Těším se na ně,“ řekl. „Rád usednu s Milošem Zemanem před televizní kamery a budu se s ním o věci, o které se máme přít, budu přít,“dodal. Zeman se už dříve odmítl účastnit debat se svými vyzyvateli.

Vyloučil také možnost amnestie pro Dalíka nebo zastavení jeho stíhání, pokud by byl zvolen prezidentem. S rozsudkem sice nesouhlasí, ale respektuje ho. Institut amnestie je podle něj určen jen pro těžce nemocné osoby, což Dalík není.

Topolánek prohlásil, že založil transparentní účet, na kterém zatím je 100 tisíc korun, které tam vložil sám. Předem poděkoval případným sponzorům a prohlásil, že bude přijímat pouze transparentní dary. Mluvčí EPH Daniel Častvaj dnes vyloučil, že by holding byl hlavním nebo významným zdrojem financování nákladů kampaně. Topolánek také podotkl, že se mu nepodaří využít celý zákonný limit 50 milionů korun, který zákon stanovuje pro pro kampaň v obou kolech prezidentské volby.

Topolánek dosud působil jako člen představenstva monopolního slovenského přepravce plynu Eustream a jako předseda dozorčí rady Elektrárny Opatovice, které jsou součástí EPH. Častvaj oznámil, že Topolánek výkon těchto funkcí pozastavil. Podle ředitele Teplárenského sdružení ČR Martina Hájka Topolánek pozastavil i své působení ve funkci předsedy výkonné rady tohoto sdružení. Nového předsedu organizace zatím nehledá, řekl Hájek.

