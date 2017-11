Jak se prezident volí?

Volba prezidenta je přímá a dvoukolová. Hlavu státu tedy volí přímo občané. Pokud v prvním kole žádný z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu všech platných hlasů, koná se do 14 dnů druhé kolo. Do něj postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. Prezidentem se stane ten kandidát, který získá ve druhém kole nejvyšší počet hlasů. V nepříliš pravděpodobném scénáři stejného počtu hlasů pro oba kandidáty v druhém kole by byla vyhlášena zcela nová volba.

Kdy se bude volit?

První kolo prezidentských voleb proběhne na 12. a 13. ledna 2018. Pokud žádný z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu hlasů, druhé kolo připadne na 26. a 27. ledna 2018. Jako tradičně se jedná o pátky a soboty.

Kdo může volit?

Prezidenta republiky může volit každý svéprávný občan starší 18 let. V případě aktuální volby prezidenta České republiky jde o občana, který 18ti let dosáhne alespoň druhý den volby prvního kola, tj. 13. ledna 2018, nebo 27. ledna 2018 v případě druhého kola.

Kde se volí?

Volební místnost je voličům přiřazena podle adresy trvalého bydliště. Držitelé voličského průkazu mohou volit v kterémkoliv okrsku. Češi v zahraničí mohou volit na ambasádách. V případě vážných zdravotních a jiných důvodů volební komise dochází přímo za občany. Volit tak mohou například senioři, dlouhodobě nemocní nebo vězni.

Přímá volba prezidenta Přímou volbu prezidenta schválila Poslanecká sněmovna v roce 2011. Proti tehdy byli pouze tři zákonodárci. Následující rok ústavní zákon podepsal tehdejší prezident Václav Klaus. První přímá volba prezidenta se konala v lednu 2013. K volbě bylo připuštěno celkem devět kandidátů: Jana Bobošíková, Jiří Dienstbier, Jan Fischer, Taťána Fischerová, Vladimír Franz, Zuzana Roithová, Přemysl Sobotka, Karel Schwarzenberg a Miloš Zeman. V druhém kole pak Miloš Zeman porazil Karla Schwarzenberga.



Dříve byl prezident České republiky volen nepřímo poslanci a senátory.

Kdo může být zvolen?

Prezidentem se může stát každý, kdo má právo volit a je mu minimálně 40 let. Nemůže být zvolen stávající prezident více než dvakrát za sebou. Překážkou je také odsouzení za velezradu nebo jiné hrubé porušení ústavního pořádku.

Kdo může navrhnout kandidáty?

Navrhnout prezidentského kandidáta může občan starší 18 let s peticí obsahující alespoň 50 tisíc platných podpisů voličů spolu s čísly jejich občanských průkazů nebo cestovních pasů. Kandidáta také může navrhnout minimálně 20 poslanců či 10 senátorů.

Na jak dlouho se prezident volí?

Funkční období prezidenta je pět let. Maximálně může být ve funkci dvě po sobě jdoucí funkční období.

