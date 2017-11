„Seznámil jsem úředníky, kteří budou kontrolovat počet archů s tím, že máme celkem podpisů 142 157,“ řekl Drahoš po odevzdání kandidatury novinářům. Jeho tým přivezl 42 složek s petičními archy. „Chci sloužit této zemi. Jsem přesvědčen o tom, že musíme všichni zabojovat nejenom za tuto republiku, ale i za lepší a bezpečnější Evropu. Jsem přesvědčen, že náš hlas by měl být slyšet,“ řekl Drahoš k motivaci své kandidatury.

Nejlepší výchozí pozici má z uchazečů o prezidentský mandát podle Drahoše současný prezident Miloš Zeman, protože ho každý zná. Věří ale ve svůj úspěch. „Jdu do té volby, abych vykonával funkci prezidenta, pokud budu zvolen, tak aby prezident konečně spojoval lidi, aby je nerozděloval, aby je nenálepkoval podle toho, zda zrovna souhlasí s jeho názorem,“ poznamenal.

Chtěl by být prezident, který by moderoval a kultivoval politickou scénu a důstojně reprezentoval Česko. „Prezident v mém pojetí by měl jasně deklarovat zakotvení České republiky v Evropě, nezbytnost našeho členství v Evropské unii, to, že garanci naší bezpečnosti může zajistit pouze spojenectví v rámci Severoatlantické aliance,“ řekl Drahoš.

Za určitý vzor označil prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. „Také si vážím našeho prvního polistopadového prezidenta Václava Havla,“ řekl. Imponoval mu způsob výkonu funkce německého prezidenta Joachima Gaucka.

Drahoš se vyjádřil i k současné politické situaci. Označil za nestandardní, že Zeman už dopředu řekl, že Babiše pověří sestavením vlády i v případě, že neuspěje v prvním pokuse. Pověření vítěze voleb sestavením vlády ale označil za korektní. Vláda by podle něj měla mít důvěru ve Sněmovně, byl by nerad, kdyby vláda v demisi vládla příliš dlouho.

Termín na odevzdání kandidatury ministerstvu vnitra je do 7. listopadu. Dosud tak učinili bývalý velvyslanec ve Francii Pavel Fischer, textař a podnikatel Michal Horáček, hudebník a předseda strany Rozumní Petr Hannig, šéf Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek, bývalý šéf Škody Auto Vratislav Kulhánek a lékař a aktivista Marek Hilšer. Podle ministerstva vnitra kandidátní listinu s podporou poslanců podal i další kandidát, jeho jméno ale zatím není známo. Dva další zájemci o Hrad vnitru nedoložili potřebné podpisy.

V nejbližších dnech by se měli zaregistrovat i další kandidáti. Více než 50 tisíc podpisů se podařilo sesbírat také současnému prezidentu Miloši Zemanovi. Podrobnosti chtějí jeho spolupracovníci sdělit na pondělní tiskové konferenci. Další uchazeči se snaží získat podporu politiků a senátorů. Dostatek senátorských podpisů deklaroval v minulosti bývalý šéf úřadu vlády Karel Štogl. Ve čtvrtek sdělil, že ale pravděpodobně kandidovat nebude. Podnikatel Vladimír Boštík má údajně více než 50 tisíc občanských podpisů, dosud ale ani nezaregistroval svůj volební účet u kontrolního úřadu.

