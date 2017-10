Přezkoumal bych Klausovu amnestii, naznači Fischer prezidentský plán

Bývalý český velvyslanec ve Francii a poradce Václava Havla oznámil kandidaturu na prezidenta ve čtvrtek. Od té doby podle svých slov zaznamenal podporu i kritiku.Podle některých komentátorů může jeho kandidatura oslabit další uchazeče o prezidentský post, kteří se staví proti Zemanovi. Fischer se brání, že není jasné, v jakém kontextu se budou volby odehrávat. Není jasný třeba výsledek parlamentních voleb či postoj nerozhodnutých voličů. Poznamenal, že je málo kandidátů s politickou podporou. Dodal, že se nechce ucházet o voliče některého z kandidátů a má svůj vlastní elektorát. „Rozumím té funkci, tomu provozu, tomu jak má prezident od první hodiny pracovat s Parlamentem, vládou, Bezpečnostní radou státu. Tam si myslím, že mám co nabídnout.“

Zemana, i když ho vnímá jako zdatného politika, kritizuje, že „otočil kormidlem České republiky do směru“, kterému spojenci nerozumí. Poznamenal, že by ho zajímalo, kdy budou vidět výnosy, které Zeman sliboval větší orientací na Čínu. Zkritizoval také postoj Zemana k Rusku nebo třeba přímluvu jeho kanceláře pro firmu Liglass v Kyrgyzstánu.

Podobu kampaně Fischer řeší se svým týmem, plánuje cesty po regionech. Spolupracovat chce se senátory, kteří podepíšou jeho kandidaturu. Dosud jich prý má více než deset, další očekává. Nebrání se ani spolupráci s politickými stranami.

Předepsaný volební účet si otevřel v pátek. „Vypověděl jsem životní pojistku, abych měl do základu z čeho žít a vlastně se mi už začínají hlásit první přispěvatelé,“ řekl. Oslovovat chce poté větší dárce z řad českých podnikatelů. Očekává ale, že by mohl získat i podporu ze zahraničí, kde působil, včetně „bohatých byznysmanů“.

Jedná také s člověkem, který by mohl vést jeho volební tým. „Je to člověk s velmi bohatou zkušeností administrativní, politickou i lidskou,“ řekl. Fischer poznamenal, že již má představu, koho by ze současných hradních úředníků na Hradě ponechal. „Rozhodně vím, jak by měl vypadat vedoucí kanceláře. Měl by to být člověk s vysokým právním vzděláním, s velkým rozhledem a bezvadnou pověstí,“ podotkl.

Jako prezident by se ve vztahu k Evropské unii chtěl věnovat nízké podpoře, kterou v Česku tato organizace má. NATO považuje za garanta bezpečnosti. Je přesvědčen, že by Česko mělo splnit svůj závazek a vydávat na svou obranu dvě procenta HDP. Na první zahraniční cesty by jel na Slovensko a do Berlína, poté by navštívil zbylé sousedy. Další cesty by vedly především do zemí EU, USA nebo do Izraele.

V otázce uprchlictví si myslí, že migranti by měli být „podrobení přísným kritériím příjmu“, nejlépe mimo Evropu. „Některé parametry té migrantské vlny vypadaly jako zlatá horečka, tam musíme být velmi přísní,“ poznamenal. Zmínil zrychlené vyhošťování odmítnutých uprchlíků nebo společnou ochranu hranic. V případě podcenění situace se obává „těžké vlny“ xenofobie či nesnášenlivosti, kterým by mohla být Evropa vystavena. Kvóty nepovažuje za řešení.

Premiérem by nejmenoval člověka z politické strany, u které by viděl, že její postoje jsou v rozporu s ústavní pořádkem. Měl by také problém jmenovat premiérem zástupce komunistické strany. „V případě, že to byl komunista, který komunistou byl a zůstal, tak bych ho nejmenoval,“ řekl. V případě trestně stíhaného kandidáta na premiéra je podle Fischera třeba ctít presumpci neviny. Zároveň je ale přesvědčen, že člověk, na kterého padne „stín v nějaké zásadní otázce“, by měl sám dbát na to, aby se vůbec o jeho jmenování neuvažovalo.

Udělování milostí by Fischer prezidentům zachoval, každou milost je ale podle něj třeba posuzovat individuálně, „ne na běžím pásu“. Jako prezident by podrobil zkoumání amnestii, kterou vyhlásil Klaus. „Něco takového už by se nemělo opakovat, protože se mi zdá, že tam právo a právní stát dostaly na frak,“ uvedl. Zavedení eura považuje za již rozhodnutou věc. Termín by se ale podle něj měl pečlivě zvážit, protože zavedení „nebude pro všechny výhrou“ a měla by se přijímat rozhodnutí, která si je schopna společnost osvojit.

