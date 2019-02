Návrat ztracených duší. ANO se potřebuje vrátit do pravého středu

Koncept politického hnutí pro všechny naráží na své limity. Hnutí ANO začínalo jako středopravicové liberální hnutí, ale v posledních letech se posunulo svou voličskou základnou i praktickou politikou výrazně doleva, do prostoru, který téměř 30 let patřil ČSSD a KSČM. Nalevo od středu je tak dnes v Česku nebývale těsno. Podle průzkumu agentury Median by hnutí v lednu volilo 30 procent voličů, z nichž až polovina nepracuje (jsou buď nezaměstnaní, nebo důchodci). A podpora hnutí v delším období navíc mírně klesá. Oproti loňskému lednu se snížila přibližně o dvě procenta.

Je také možné, že v příštích volbách se do sněmovny vůbec nedostanou dvě tradiční levicové strany ČSSD a KSČM, tedy strany, které současnou Babišovu vládu podporují. Voličská jádra obou partají se podle Medianu pohybují kolem pěti procent, tedy okolo prahu nutného pro vstup do dolní komory parlamentu. Pokud by se obě levicové strany do sněmovny nedostaly, nebo by získaly jen minimální počet mandátů, pro ANO by bylo skládání nové vlády mnohem obtížnější než předloni. Napravo od středu totiž ANO zcela vyklidilo prostor, který zaplnila především ODS. U mladších voličů zase vedou Piráti.

Vykrádání ODS

Hnutí ANO se proto nezbytně potřebuje vrátit do pravého středu, nejen proto, aby ubralo alespoň část hlasů ODS či Pirátům, ale také kvůli tomu, aby si rozšířilo svůj koaliční potenciál. Právě opětovný posun doprava byl hlavním tématem lednové ideové konference, na níž hnutí přišlo například s paušálními odvody pro živnostníky. Nezakrytě tím vykrádá program ODS, která paušální daň pro neplátce DPH prosazuje už od roku 2017. Jako ne příliš povedený útok na emoce mladých voličů můžeme interpretovat i nedávný „výkřik“ Andreje Babiše o tom, jak „bude bojovat“ za Apple Store pro „naše lidi“ v Praze.

S námluvami pravicovějších, vzdělanějších a mladších voličů mají ANO pomoci také někteří regionální politici. Větší uplatnění se aktuálně v rámci hnutí i vlády hledá pro trojici liberálních tváří - bývalého brněnského primátora Petra Vokřála, ostravského primátora Tomáše Macuru a neúspěšného kandidáta na prvního muže Prahy Petra Stuchlíka.

Ostravský primátor Macura: ANO by mělo skončit s rozhazováním a posunout se doprava

Nejčastěji se v těchto dnech mluví o Vokřálovi, kterého ODS odstavila v Brně od moci, takže má úplně volné ruce. Pravděpodobně má namířeno do vlády, mohl by se stát novým ministrem dopravy, školství nebo průmyslu a obchodu. Všechny tři zmiňované resorty jsou podle informací týdeníku Euro v očekávání možné personální změny. Vokřál by také mohl příští rok kandidovat jako jednička ANO v krajských volbách na jižní Moravě. „S Andrejem Babišem jsme probírali více možností mého dalšího působení,“ nechal se slyšet Vokřál.

Uspět by mohl i na nadcházejícím sněmu hnutí ANO, který proběhne v Praze v neděli. Dosavadní místopředseda hnutí Vokřál má nominaci i na prvního místopředsedu. Na tomto postu ale zřejmě zůstane dlouholetý druhý muž hnutí Jaroslav Faltýnek. Vokřál tak minimálně obhájí svou místopředsednickou funkci.

Resuscitace liberalismu

Přidat by se k němu mohl ostravský primátor Tomáš Macura, který taktéž získal nominaci na místopředsednický post. Minimálně zasedne v předsednictvu, 13členném vrcholném orgánu strany. „Jestli budu zvolen jako místopředseda nebo člen předsednictva, to není až tak důležité. V obou případech bych měl možnost podílet se na dalším směřování hnutí,“ tvrdí Macura, který je podobně jako Vokřál pravicovým liberálem. Oba chtějí tento ochablý proud v ANO resuscitovat.

Přidat by se k nim mohl i neúspěšný kandidát na pražského primátora Petr Stuchlík, který se chce stát členem předsednictva. Nominaci však zatím nezískal, jelikož do hnutí ANO vstoupil teprve na konci ledna. Může být ještě nominován předsednictvem nebo jednotlivým členem hnutí přímo na sněmu. Paradoxem je, že do vedení ANO (dokonce na místopředsednický post) kandiduje i Stuchlíkův šéf z pražské organizace Jan Říčař, kterého přitom Babiš po prohraných volbách loni v říjnu vyzval, aby svou funkci předsedy pražského ANO opustil. Říčařův neúspěch a naopak Stuchlíkův úspěch na nadcházejícím sněmu může předznamenat budoucí změny v dlouhodobě problematické pražské organizaci ANO, která se v podstatě od založení zmítá v chaosu. Petr Stuchlík už nepřímo potvrdil, že by měl zájem na podzim stanout v jejím čele.

