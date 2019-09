Ministerstvo dopravy chystá nový mýtný tendr. Je to záložní plán, tvrdí Kremlík

Mýtná brána - ilustrační foto Autor: Martin Pinkas/Euro

Ministerstvo dopravy dnes zahájilo přípravy nového tendru na provoz nového mýtného systému. Jde o záložní plán, který by stát využil v případě, že by byla současná mýtná smlouva pravomocně zrušena. Vedle toho stát připravuje i další provizorní řešení, kdyby tendr nestihl dokončit včas. Uvedl to ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO).