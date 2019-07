ANO to zvládlo, Kapsch se znovu dere k zakázce

Kapsch nemá v českých podmínkách nejlepší renomé. Veřejnost si pamatuje, že její mikrovlnná technologie už původně vyhrála navzdory doporučení odborníků, že se k zakázce od roku 2007 dostala jako jediný uchazeč poté, co ministerstvo tři další vyškrtlo, lidé mají v paměti i tajné dodatky smluv z éry ministry Aleše Řebíčka (ODS).

Bezesporu pak existovala snaha, zejména u nového protikorupčně lakovaného hnutí ANO, veřejnosti ukázat, že s touhle toxickou zakázkou dokáže zatočit. Jenže, jak víme, nedařilo se. S Kapschem se prodlužovala smlouva, protože stát nebyl schopen vybrat jeho nástupce. Náhoda? Jak se posléze ukázalo, Kapsch měl blízko Jaroslavu Faltýnkovi, druhému nejsilnějšímu muži hnutí ANO, který v dopravě vybudoval za zády šéfa Andreje Babiše vlastní vlivovou síť. A to ho velmi štvalo - o důvod víc situaci vyřešit.

Fakt, že firma v tendru na mýto prohrála, byl proto do značné míry očekávatelný. Ale snaha úřadů, která k tomu vedla, byla až příliš vedena záměrem Kapsch porazit. Původní zadání tady dost pravděpodobně vyhrálo nad právem, a to si antimonopolní úřad ani ministerstvo nemohou v tak klíčové zakázce dopustit.

Jde o to, že konkurent Kapsche, firma CzechToll/SkyToll z portfolia nejbohatšího Čecha Petra Kellnera, uspěla jen díky poměrně ambicióznímu výkladu zákonů. Výchozí situace před podpisem smlouvy byla taková, že platilo předběžné opatření zakazující ministerstvu dopravy podpis s vítězem. Ministerstvo se ale poté, co vítěze alespoň formálně vybralo, vzdalo možnosti podat rozklad proti správnímu řízení, v jehož rámci antimonopolní úřad předběžné opatření o zákazu podpisu smlouvy vydal. Tím prý ze zákona předběžné opatření zaniklo a smlouva se také ihned podepsala. Kotrmelec posléze posvětil antimonopolní úřad, konkrétně svým rozhodnutím jeho šéf Petr Rafaj.

Jenže teď to celé boří soud. Konkrétně Krajský soud v Brně zrušil jak rozhodnutí ministerstva dopravy, tak antimonopolního úřadu a řekl, že antimonopolní úřad by měl soutěž otevřít znovu a vycházet z toho, že smlouva byla uzavřena v rozporu s předběžným opatřením. Předběžné opatření tedy platilo, smlouva neplatí, vítěz není vítěz a nabídky by se měly znovu posoudit. Nashledanou.

Ve chvíli, kdy zbývá pár měsíců do chvíle, kdy má CzechToll převztít od Kapsche mýtný systém, je to třaskavá zpráva. Antimonopolní úřad i ministerstvo proti tomu sice podaly kasační stížnost, ale pro Kapsch se tak či tak otevírá velká šance na to, jak Česku slušně zatopit.

Možných scénářů je několik, pojí je jeden nepříjemný fakt – Česko tohle může stát dost peněz. Ať už na prohrané arbitráži kvůli špatné ochraně investic, kvůli nevybírání mýta od příštího roku nebo kvůli ústupkům, které předznamenají smírné řešení situace. Prosím pamatujme si, že ministerstvo dopravy řídí hnutí ANO nepřetržitě od roku 2014.

