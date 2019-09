Šance pro Kapsch. Antimonopolní úřad kvůli postupu ministerstva zakázal plnění smlouvy s Czech Tollem

ilustrační foto Autor: Martin Pinkas/Euro

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zakázal plnění smlouvy na nový mýtný systém mezi ministerstvem dopravy a konsorciem CzechToll/SkyToll. Zákaz ale začne platit až rok po právní moci rozhodnutí úřadu. To pravomocné není a lze proti němu podat rozklad k předsedovi úřadu. ÚOHS to uvedl v tiskové zprávě. Stát proti rozhodnutí podá rozklad, přípravy nového mýta by podle ministra dopravy Vladimíra Kremlíka (za ANO) i CzechTollu rozhodnutí nemělo ohrozit.