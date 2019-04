Komenského škola ve Vídni dostala od radnice 40 milionů korun, Zeman se Häuplovi omluvil

Českojazyčná Komenského škola ve Vídni za posledních deset let získala od radnice rakouské metropole v přepočtu zhruba 40 milionů korun. Dnes to na dotaz agentury APA uvedla vídeňská radnice. Podle informací Deníku N naopak škole finančně trvale nepomáhá Česká republika, neboť z Prahy přišly peníze na provoz naposledy v roce 1992. Miloš Zeman se dnes omluvil bývalému starostovi Vídně Michaelu Häuplovi za to, že řekl, že za jeho vlády radnice neposlala škole ani šilink.