Obohatí Miloš Zeman vídeňskou němčinu?

Prezident Miloš Zeman svou špatnou informovaností opět způsobil ostudu, tentokrát dokonce mezinárodní. Podle dostupných informací mu stačilo prohodit pár letmých slov s velvyslankyní Ivanou Červenkovou, aby ostře zaútočil na populárního a zaslouženého rakouského politika Michaela Häupla, bývalého letitého starostu Vídně.

Město podle Zemana pod Häuplovým vedením nepřispívalo české Komenského škole, což se záhy ukázalo jako lež. Naopak podle zjištění Deníku N školu nepodporuje česká strana. Prezidentovi tak přibyl na seznam další z četných „Peroutků vlevo dole“, neboli vyvracených lží.

Ty pramení z toho, že se hlava státu spoléhá na jakési neurčité zmínky či vzpomínky, místo aby si informaci pořádně ověřila. Tedy to, co standardně dělá většina novinářů, které pan prezident tak často kritizuje. A šlo přitom jen o vrchol poněkud zmateného projevu, během kterého pozurážel kde koho, sám se však přirovnal ke Karlu IV.

Sociální sítě si pohotově všimly, že k Zemanovu lživému nařčení došlo den před výročním jiného ostudného incidentu vyvolaného českým prezidentem. Dnes je to osm let, co Zemanův předchůdce Václav Klaus při návštěvě Chile okatě a před běžícími kamerami „zastrčil“ do kapsy saka protokolární pero. Událostí, pro kterou se v německém jazykovém prostoru vžil krásný název „Kuli Klau“, se v následujících týdnech bavil celý svět.

Zda vznikne nějaký stejně poetický název pro aktuální faux pas Miloše Zemana, lze těžko předvídat. Vídeňská němčina však disponuje zajímavým výrazem „Tschechern“. Ten má sice původ v jidiš, mnoho Vídeňanů se však domnívá, že vychází od „Tschechen“, tedy Čechů. Neznamená totiž nic jiného než nezřízenou konzumaci alkoholu. Nepovedená návštěva prezidenta ve Vídni je v tomto názoru nejspíš utvrdí.

