Zeman jednal s Hoferem o kanálu Dunaj-Odra-Labe. Rakousko věc přezkoumá

„Pan prezident požádal o přehodnocení zdrženlivého stanoviska. Poukázal, že jde nejenom o dopravu, ale i o vodní hospodářství,“ řekl hradní mluvčí Jiří Ovčáček.

Zeman patří dlouhodobě mezi zanícené propagátory novodobé iniciativy na vznik vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe. Komise českého ministerstva dopravy nedávno navrhla dále pokračovat v přípravách vodního kanálu jen mezi Dunajem a Odrou, protože labská větev se jeví jako riziková.

„Ministr dopravy Norbert Hofer přislíbil, že rakouská strana záležitost přezkoumá a je ochotna se projektem zabývat,“ tlumočil Ovčáček výsledek jednání českého prezidenta s rakouským politikem.

Projekt by podle studie českého ministerstva dopravy stál přes 585 miliard korun, z toho labská větev více než 300 miliard korun. Podle zastánců projektu by koridor přinesl ekonomické možnosti, zároveň by pomohl skomírající lodní dopravě v České republice a umožnil lepší hospodaření s vodou. Ekologové naopak namítají, že koridor by zničil zbytky relativně přirozených ekosystémů střední Evropy a měl by výrazný dopad na krajinu a vodní režim v zemi.

Zeman si dnes na závěr své návštěvy alpské republiky poblíž Vídně prohlédne fragment kanálu, který byl ve 40. letech minulého století původně zamýšlen jako součást plánovaného propojení Dunaje a Odry, ale dnes slouží rekreačním účelům.

Podle ekologa Fanty je kanál Dunaj-Odra-Labe „ptákovina“. Čtěte rozhovor:

S Hoferem se Zeman setkal už během kampaně před rakouskými prezidentskými volbami v roce 2016, v nichž politik Svobodné strany Rakouska (FPÖ) kandidoval. Zeman ho tehdy přijetím na Hradě otevřeně podpořil, ale ve volbách nakonec zvítězil nynější rakouský prezident Alexander Van der Bellen. Po středečním jednání s rakouským protějškem Zeman konstatoval, že vůči vodnímu koridoru Van der Bellen vyjádřil neutrální stanovisko.

Projekt vodního kanálu a dopravní infrastruktura patří mezi hlavní témata jednání českého prezidenta s rakouskými představiteli.

Pro Českou republiku je důležité také dokončení dálničního spojení Brno-Vídeň (D52) a Praha-České Budějovice-Linec prostřednictvím rozestavěné dálnice D3. V přípravě jsou smlouvy o výstavbě propojení českých a rakouských částí dálničních úseků. Česká republika má rovněž zájem o zavedení přímých spěšných vlaků mezi Českými Budějovicemi a Vídní.

Přečtěte si také: