Zeman: Evropská komise poskytuje jen úřednický servis, neměla by si hrát na vládu EU

Potřebné změny ve fungování EU budou podle Zemana záviset na výsledku voleb do Evropského parlamentu. Ten by podle prezidenta měl získat právo předkládat zákony. Prezident to řekl v rozhovoru pro Českou televizi.

Zeman také zopakoval, že by chtěl, aby EU měla kromě ministra zahraničí také ministry obrany a financí. Důvodem pro existenci společného ministra obrany podle prezidenta to, že „nebezpečí islámského terorismu je stále aktuální“. Ministr financí EU by pak mohl zabránit tomu, aby firmy z členských zemí převáděly svá sídla do států z výhodnějším zdaněním, jakými jsou Nizozemsko a Lucembursko.

Prezident také komentoval otálení s odchodem Velké Británie z EU. „Je to organizovaný chaos, nikdo pořádně neví, co se má dělat, a tak se předstírá aktivita,“ řekl Zeman. „Britové se naprosto, ale naprosto zesměšňují. Ať už to trápení skončí,“ uvedl. Nejlepší by podle něj nyní bylo, aby britský parlament po opakovaných odmítáních schválil dohodu o odchodu z EU. Případné další britské referendum ohledně vztahů s EU by se mělo konat až za deset let, dodal Zeman.

