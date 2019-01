Babiš: V EU by měl posílit vliv národních států

V Evropské unii by měl posílit vliv národních států a neměla by se prohlubovat integrace. Na Světovém ekonomickém fóru v Davosu řekl premiér Andrej Babiš. Zároveň vyzval k rozšíření schengenského prostoru volného pohybu a k definování strategie pro budoucnost západního Balkánu. Babiš také uvedl, že by bylo vhodné, aby unii zastupoval jeden všeobecně respektovaný lídr.