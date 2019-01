Sním o zdi. Trump je jako Luther King, tvrdí viceprezident Pence

Ve Spojených státech se v pondělí slaví státní svátek Dne Martina Luthera Kinga, který připomíná narození a dílo významného kazatele, občanského aktivisty a bojovníka za lidská práva, autora slavného projevu „Mám sen“ z roku 1963.

V předvečer státního svátku způsobil rozruch viceprezident Mike Pence, když přirovnal Kinga a jeho odkaz k současnému prezidentovi USA Donaldu Trumpovi, konkrétně k jeho pokračujícímu boji o výstavbu zdi na hranicích s Mexikem.

„Jeden z mých nejoblíbenějších citátů dr. Kinga je výrok ‚Nyní je načase naplnit sliby demokracie‘,“ uvedl Pence v televizi CBS. „Přemýšlíte nad tím, jak změnil Ameriku. Inspiroval nás ke změně legislativního procesu, abychom se stali lepší unií,“ dodal.

Ve snaze o lepší Ameriku si Trump podle Pence s Kingem nezadá. „Je to přesně to, po čem prezident Trump volá. Vyzývá Kongres, aby přišel k jednání v duchu dobré víry. Zajistíme hranice, znovu otevřeme vládu a budeme posouvat náš národ kupředu,“ řekl Pence s tím, že v příštích měsících se diskuze o imigrační reformě ještě rozšíří.

“One of my favorite quotes from Dr. King was, ‘Now is the time to make real the the promises of democracy,’” Mike Pence said before arguing that like MLK, Trump has “inspired us to change.”



They "honor" MLK every year by assassinating who he was.https://t.co/WJzCsq32wF