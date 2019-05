Eurovoleb se se chce účastnit čtvrtina Čechů, nejčastěji vysokoškoláci a Pražané

V předchozích volbách do europarlamentu v roce 2014 volební účast mírně přesáhla 18 procent. „O své účasti je v tuto chvíli přesvědčena více než čtvrtina (27 procent) oprávněných voličů. Je však nutné upozornit, že deklarovaná účast (zvláště u voleb takzvaného druhého řádu) je většinou o něco vyšší než ta skutečná,“ uvedl STEM/MARK.

Mezi nejznámější lídry kandidujících subjektů patří podle agentury Jiří Pospíšil z koalice STAN, TOP 09 a dalších partnerů, Jan Zahradil z ODS, Pavel Telička z Hnutí Hlas či Jaromír Štětina z uskupení Evropa společně. „Z analýzy STEM/MARK vyplývá, že šanci uspět ve volbách do Evropského parlamentu mají díky svým lídrům (a současným europoslancům) i neparlamentní subjekty, jako jsou Hnutí Hlas či Evropa společně,“ uvedl STEM/MARK.

Štětina byl v minulých volbách zvolen za TOP 09 a STAN, Telička za ANO. Podle Buriance je nynější Teličkovo a Štětinovo uskupení ochotno volit kvůli jejich lídrům 12 procent potenciálních voličů, pro které nejsou tak podstatné strany, ale spíše jejich kandidáti.

Podle průzkumu agentury Median, zveřejněného ve čtvrtek, se při čtvrtinové účasti v evropských volbách může vyrovnat zisk středolevých a konzervativních stran ANO, ČSSD, KSČM a SPD se středopravou a liberální opozicí, kam Median řadí Piráty, ODS, lidovce a koalici TOP 09, STAN a Zelených. Pokud by byla podle Medianu účast ještě nižší, zisk středopravé a liberální opozice by jasně převážil.

Nižší účast by podle volebního modelu Medianu neprospěla zejména hnutí ANO, komunistům a sociálním demokratům, pomohla by naopak koalici TOP 09, STAN a Zelených, lidovcům a ODS. Zisk Pirátů se při všech možných volebních účastech pohyboval kolem 14 procent, SPD by dosáhla nejlepšího výsledku při čtvrtinové účasti.

