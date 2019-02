ANO získá v europarlamentu osm křesel, jednoho zástupce bude mít i SPD, vyplývá z projekce voleb

Hnutí ANO premiéra Andreje Babiše by po květnových volbách mohlo v novém europarlamentu získat osm křesel. Plyne to z první projekce odhadů výsledků, které představil samotný europarlament. Z Česka by v novém EP podle projekce zasedli také čtyři zástupci ODS, po třech mandátech by měli získat Piráti a ČSSD, dva by připadly KSČM. Do europarlamentu by se měl dostat také jeden zástupce SPD.