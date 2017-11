Hilšer dostal 43 850 občanských podpisů, což by ke kandidatuře nestačilo. Novinářům dnes řekl, že nechtěl, aby snaha o získání občanských podpisů přišla nazmar. Rozhodl se proto požádat o podporu senátory. Kandidaturu mu podepsali Václav Láska (za Zelené), Jan Žaloudík (za ČSSD), Ladislav Kos (nezařazený), Petr Orel (za lidovce a Zelené) nebo Zdeněk Papoušek (KDU-ČSL).

Za důvod své kandidatury označil Hilšer to, že Česko potřebuje prezidenta, který bude ctít ústavu a bude jejím strážcem, bude stát pevně za veřejností, nebude loutkou milionářů a zákulisních hráčů. „Jsem přesvědčen o tom, že naše společnost potřebuje prezidenta, který bude stát za slabými, protože ti silní si vždy cestu najdou,“ poznamenal.

Česká republika také podle něj potřebuje prezidenta, který bude mít odvahu otevírat důležitá společenská témata. „V neposlední řadě potřebujeme prezidenta, který bude důstojnou reprezentací pro tuto zemi, který bude energický a který bude odvážný,“ dodal.

Hilšer již dříve řekl, že Česká republika musí zůstat navázána na demokratické západoevropské země. Je to pro něj jedna z priorit, o kterou by v případě zvolení dbal na Hradě. Obává se také monopolizace politické moci, a zdůrazňoval by proto důležitost občanské společnosti.

Rád by také otevíral debatu na téma zlepšení zdravotnictví a školství, které jsou podle něj v krizi. Vládu s komunisty považuje za nepřijatelnou a premiérem by podle něj neměl být člověk, u kterého je podezření ze spáchání podvodu.

Termín na odevzdání kandidatury ministerstvu vnitra je do 7. listopadu. Dosud tak učinili bývalý velvyslanec ve Francii Pavel Fischer, textař a podnikatel Michal Horáček, hudebník a předseda strany Rozumní Petr Hannig, šéf Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek a bývalý šéf Škody Auto Vratislav Kulhánek.

Podle ministerstva vnitra kandidátní listinu s podporou poslanců podal i další kandidát, jeho jméno ale zatím není známo. Dva další zájemci o Hrad vnitru nedoložili potřebné podpisy.

V nejbližších dnech by se měli zaregistrovat i další kandidáti. Více než 50 tisíc podpisů se podařilo sesbírat také prezidentovi Miloši Zemanovi a bývalému předsedovi Akademie věd Jiřímu Drahošovi, který kandidaturu odevzdá v pátek. Občanskou podporu má podle svého týmu i prezident Miloše Zeman. Podrobnosti chtějí jeho spolupracovníci sdělit na pondělní tiskové konferenci. Další uchazeči se snaží získat podporu politiků a senátorů. Dostatek senátorských podpisů deklaroval bývalý šéf úřadu vlády Karel Štogl, o kandidatuře se chce rozhodnout na poslední chvíli. Podnikatel Vladimír Boštík má údajně více než 50 tisíc občanských podpisů, dosud ale ani nezaregistroval svůj volební účet u kontrolního úřadu.

