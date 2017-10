Kulhánek kandiduje na prezidenta. Získal podporu poslanců

Kulhánek řekl, že ministerstvu vnitra předal kandidátní listinu podepsanou 20 poslanci, v záloze má připraveny další tři podpisy. Podpořili ho prý poslanci z pěti až šesti stran. Shánět bude i další poslanecké podpisy. „Mám signály, že se další poslanci k tomu připojí, byť to není nezbytně nutné, protože já si myslím, že i ta politická podpora hraje poměrně důležitou roli,“ poznamenal. Do konce října by také chtěl sehnat 50 tisíc voličských podpisů. „I když je nepotřebujeme, reprezentuje to určitou podporu,“ řekl.

Pokud by byl zvolen, chtěl by, aby Česká republika hrála v Evropské unii důraznější roli. „Kromě toho bych chtěl, aby pro cizí státníky bylo ctí přijmout českého prezidenta, a nebylo třeba, abych se jim vnucoval,“ poznamenal. Za další prioritu označil dodržování ústavy a ústavních zvyklostí. Dále by chtěl, aby se více mluvilo o lidech, kteří společnost živí, „kteří ráno v šest stojí u píchaček, kteří vědí, co je to třísměnný provoz“. Slíbil podporu sportu a výchově mládeže ke sportu.

Kulhánek chce v kampani objíždět především továrny, chystá billboardovou kampaň. Počítá s rozpočtem v rozsahu asi šesti nebo sedmi milionů korun, celou kampaň zaplatí Sehnal.

Uchazeči o účast v lednových prezidentských volbách se musí prokázat podpisy 50 tisíc občanů, deseti senátorů nebo 20 poslanců. Hranici občanských podpisů už překročili současný prezident Miloš Zeman, bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš a podnikatel Michal Horáček. Senátorské podpisy sehnali bývalý český velvyslanec ve Francii Pavel Fischer i místopředseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS). Kubera ale svou kandidaturu dosud nepotvrdil. O Hrad se díky 22 poslaneckým podpisům bude ucházet také prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek.

Kulhánek v září v rozhovoru řekl, že úlohu prezidenta považuje spíše za reprezentativní. Při dodržování prezidentských pravomocí by nechtěl jít k hraně ústavy, natož na hranu nebo za ni. Kdyby byl bývalý šéf Škody Auto na Pražský hrad zvolen, neuděloval by milosti a omezil by počet lidí oceněných státním vyznamenáním. Na zahraniční cesty by chtěl jezdit hlavně do okolních zemí a na západ od českých hranic. Za priority, které by chtěl prosazovat, Kulhánek označil zvýšení prestiže sportu a snahu dostat ke sportování děti. Zemanovi, kterého považuje za největšího soupeře, vystavil za část působení na Hradě trojku, za další „tučnou čtyřku“.

Zapojení do struktur Evropské unie a NATO považuje za samozřejmé, i když vztah k Evropské komisi má negativní. Brusel podle něj dělá chyby, ale účast v ní považuje za nejlepší variantu. Byl by pro zahájení příprav na zavedení eura.

