ČSSD po debaklu v eurovolbách řeší, jak ven z krize

Prezident Miloš Zeman dnes řekl, že podle slibu volil sociální demokracii, na volebním lístku dal ale preferenční hlas Olze Sehnalové, protože je podle něj pracovitější než Poc. Podotkl, že ještě před 14 dny se domníval, že jde o bývalého skokana na lyžích Pavla Ploce, který byl poslancem za ČSSD. Nevýrazného lídra označil za jeden z faktorů propadu ČSSD. Druhým podle něj je, že strana „zařízla“ Ministra kultury Antonína Staňka, který ohlásil rezignaci ke 31. květnu. O demisi by měl Zeman rozhodnout poté, co se dnes pozdě odpoledne se Staňkem sejde na Pražském hradě.

O situaci po neúspěšných evropských volbách dnes jednal i poslanecký klub ČSSD. Jeho předseda Jiří Chvojka poté řekl, že klub k současné situaci strany žádnou výzvu nepřijal a žádný z poslanců se nechystá vládní frakci opustit. „Byla to zajímavá a místy vzrušená debata, ale neměla žádný závěr. Že by třeba klub vyzýval někoho k rezignaci, to opravdu ne,“ uvedl Chvojka.

Uvedl také, že Netolický svou iniciativu prosazuje už několik měsíců a má souhlas krajského výboru. Záměrem ale není potlačit či upozadit značku ČSSD, jen dostat na kandidátku víc osobností, ne jen zasloužilé osobnosti strany, dodal.

S iniciativou souhlasí i předseda středočeské ČSSD Robin Povšík. Poukázal na to, že Netolický má v Pardubickém kraji velkou podporu od nezávislých osobností, které mají vůli se s ním spojit, ale nechtějí být spojené s konkrétní stranou. Ve středních Čechách by však takový postup nedoporučoval. „Martin Netolický má určitě v kraji nějaké jméno, takže to pro něj může být dobrá cesta. Může mu to přinést výraznější postavení do krajských voleb,“ soudí plzeňský hejtman Josef Bernard (ČSSD). Domnívá se, že Netolický nemá ambice ani možnosti, aby šlo o celostátní platformu.

Předseda jihočeské sociální demokracie Jiří Zimola si myslí, že spolupráce ČSSD s regionálními hnutími je jednou z cest, jak by se strana mohla dostat z krize. Sociální demokracie a její ideologie ale nesmí být podle něj v případných koalicích potlačeny. Předseda moravskoslezské ČSSD a poslanec Tomáš Hanzel uvedl, že sociální demokraté by při sestavování volebních kandidátek měli více spolupracovat s nestraníky a osobnostmi.

Na Vysočině ČSSD nic podobného neplánuje ani nepodporuje. „My připravujeme volby za sociální demokracii a připravujeme je i ve spolupráci s našimi starosty,“ řekl krajský šéf Petr Krčál. Strana podle něj potřebuje projít „drsnou očistou“. „Nemůže to být jenom takové oprašování, ke kterému dojde, jinak každé druhé volby samozřejmě prohrajeme,“ dodal.

