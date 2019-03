Brexit se odkládá. Britští poslanci posunuli datum na duben či květen

„Potvrzeno, brexit tento pátek nebude,“ komentoval výsledek hlasování na twitteru Matt Dathan z bulvárního listu The Sun.

Na obou termínech odkladu se minulý týden v reakci na britskou žádost shodlo zbývajících 27 členských zemí EU. Londýn původně navrhoval prodloužení vyjednávacího období do 30. června, EU27 ale schválila pouze dvouměsíční odklad do 22. května, a to pod podmínkou, že tento týden Dolní sněmovna schválí dohodu o vystoupení z unie. Pokud k tomuto nedojde, daly zbylé unijní země Británii čas do 12. dubna, aby se rozhodla mezi brexitem bez dohody a delším prodloužením spojeným s účastí v květnových evropských volbách.

Níže postavený člen britské vlády Robin Walker dnes před poslanci zdůrazňoval důležitost schválení změny data brexitu. V opačném případě by prý nastal „zmatek napříč britským právem“, neboť v tom mezinárodním už byla úprava. Za opatření se postavilo i vedení opozičních labouristů.

