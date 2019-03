Lídři EU se dohodli na odkladu brexitu ve dvou variantách

Předseda Evropské rady Donald Tusk v noci na dnešek potvrdil, že s dosaženou shodou sedmadvacítky souhlasí také britská premiérka. S Mayovou se v průběhu večera kvůli tomu několikrát setkal.

Podle Mayové noční rozhodnutí šéfů států a vlád ostatních 27 zemí unie jasným způsobem ukazuje varianty, které nyní před Británií a před britskými poslanci stojí. Mayová před novináři zopakovala, že nadále preferuje odchod své země z unie na základě její vládou dojednané dohody, a ocenila, že summit ve čtvrtek potvrdil doplňující dokumenty k irské pojistce, které dojednala v polovině měsíce.

„Dnešní dohoda (summitu EU) podtrhuje potřebu, aby Dolní sněmovna příští týden schválila smlouvu o vystoupení, abychom tak ukončili nejistotu a odešli hladkým a spořádaným brexitem,“ prohlásila Mayová.

Představitelé 27 unijních zemí se na možnosti odložit brexit do 22. května, nebo do 12. dubna shodli po několika hodinách komplikovaných jednání, jejich atmosféru však Tusk označil za pozitivní a konstruktivní.

V prvním případě je podmínkou, že britská Dolní sněmovna příští týden, tedy před dosud platným datem brexitu 29. března, na třetí pokus schválí už dvakrát odmítnutou dohodu o vystoupení. Pak by Británie přestala být členskou zemí EU k 22. květnu.

EU27 responds to UK requests in a positive spirit and:

agrees to Art. 50 extension until 22 May if Withdrawal Agreement approved next week

if not agreed next week then extension until 12 April

approves ‘Strasbourg Agreement’

continues no-deal preparations