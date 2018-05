Více práce a menší dědictví. Milionáři řeší odvrácenou stranu dlouhověkosti

Většina investorů s majetkem nad milion dolarů věří, že se dožije sta let. V průzkumu UBS se takto optimisticky vyjádřilo 53 procent respondentů. Uvědomují si však, že by to mělo poměrně velké finanční dopady: na ně, i na jejich potomky.

Více než polovina investorů se při vidině života po stovce obává hlavně neustále se zvyšujících cen za lékařskou péči. Jako důvod k obavám tento fakt označilo sedm z deseti dotazovaných Američanů. Právě oni jsou přitom ohledně dlouhověkosti nejvíce skeptičtí: jen necelá třetina věří, že dosáhne na metu sta dožitých let. „Nechci být finančně úplně vysátý a stát se přítěží pro svou rodinu,“ prohlásil šestašedesátiletý nejmenovaný investor.

S tím souvisí druhá obava. Více než třetina dotazovaných milionářů má strach, že velkou část svého bohatství bude muset vynaložit na své zdraví a svým potomkům zanechá menší dědictví, pokud vůbec nějaké.

Optimističtí boháči. Většina milionářů věří, že se dožije 100 let

Aby tomu tak nebylo, bude potřeba pracovat déle a neustále oddalovat odchod do důchodu. Investoři tuší, že aby si udrželi vysoký životní standard i po stovce, budou muset ve svých firmách působit mnohem delší dobu, než by si původně představovali.

Navzdory těmto obavám ale investoři přikládají svému zdraví mnohem větší důležitost než penězům. Téměř všichni by obětovali velkou část svého bohatství, pokud by jim to zajistilo deset dožitých let navíc. Respondenti, jejichž majetek překračuje 50 milionů dolarů, by byli v takovém případě ochotni vzdát se dokonce téměř poloviny svých finančních prostředků. „Kdybych mohl použít své bohatství, abych žil navěky, tak to udělám,“ tvrdí osmadvacetiletý švýcarský investor.

Průzkumu UBS se účastnilo více než pět tisíc investorů z USA, Velké Británie, Německa, Itálie, Švýcarska, Hongkongu, Mexika, Singapuru, Tchaj-wanu a SAE.

