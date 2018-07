Proč (ne)chodit na gastrofestivaly

Všelijaké foodfesty, pikniky a gastrofestivaly zřejmě pořadatelům slušně vynášejí. Jak jinak si vysvětlit, že v sezóně jich je každý víkend hned několik a už se zdaleka nekonají jen ve velkých městech. Zblízka to pozoruji na smíchovské náplavce, přes kterou téměř každý den chodím a nestačím se divit.

Každou sobotu něco, rozumějte téměř nemožnost projít jindy veřejným prostranstvím bez úhrady vstupného, nutnost vysvětlovat, že si nejdu dát „stopadesátýosmý“ hamburger letošního roku, ale jdu jen na přívoz, všude spousta lidí a po skončení i nekonečné množství odpadu rozeseté v nejbližším okolí ještě následující den.

A přitom, co je na tom tak skvělého? Hygienické podmínky přípravy jídel jsou velmi kompromisní. Ceny jsou naopak velmi nekompromisní a často vyšší, než kdybyste si totéž dali v kamenné provozovně, z porcelánu, u stolu, se servisem, možností navštívit toaletu a tak dále. Přiznávám se, že popularitu takových akcí nechápu. Na jednu stranu se teď dělá z plastových brček veřejný nepřítel číslo jedna, při každém srknutí byste si měli představit velrybu, která má brčky zanesený celý trávící trakt, ale na druhou stranu se gastronomické festivaly, které jsou logicky na jednorázových talířích, kelímcích a příborech založené, rozmáhají jako nikdy před tím.

Osobně dávám přednost jídlu v restauraci, která tak jako tak musí platit personál a nájem. Každý host je pro ni důležitý, už jen proto, že do prázdného podniku se málokdo odváží. Tak proč si nedat jídlo přímo tam? Podnikání v gastronomii je natolik nevděčné a rizikové, že si zaslouží úctu i podporu tím nejjednodušším způsobem – návštěvou dané provozovny a případně dýškem, kterým ukážete svoji spokojenost víc než pochybným hodnocením na nějaké sociální síti.

Navíc si můžete vybrat takový podnik, který vám bude vyhovovat interiérem, a ušetřit životní prostředí zbytečného neekologického jednorázového nádobí, které je sice jen kapkou v moři odpadu, ale rozhodně naprosto zbytečnou.

Čest výjimkám. Chápu mimopražské akce, které mají za cíl sdružovat provozovatele gastronomických zařízení v daném regionu, lokální zemědělce a producenty a samozřejmě turisty, kteří mají možnost ochutnat více jídel z více podniků jedné oblasti na jednom místě během jednoho dne.

V tomhle směru ční nad ostatními Tábor a jeho „Naše chutě“. Festival lokální gastronomie, který se tu bude letos konat už popáté, je jediným, který navštěvuji pravidelně. Dává totiž smysl. Letos to dotáhli ještě o kousek dál. Jídla budou připravena zejména z výpěstků a výrobků farmářů a producentů z okolí Tábora. Naše chutě tak fakticky propojí místní podnikatele v gastronomii a farmáře, resp. výrobce, kteří jsou schopni jim suroviny dodávat. Navíc se jídlo i nápoje budou prodávat v kompostovatelných obalech, které se pořadatel zavázal po skončení akce odvézt do nedaleké kompostárny. Jak by to šlo ještě udělat rozumněji a lépe?

Pokud vás jídlo baví a není vám úplně lhostejný jeho vliv na životní prostředí, přijeďte se do Tábora 19. srpna podívat. Přesvědčíte se, že i gastrofestival se dá zorganizovat chytře a šetrně. Kulisy táborské Střelnice jsou dokonalé a každoroční představení místních podniků rozhodně stojí za to.

