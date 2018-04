Koho by napadlo, že v Plzni mají dost možná tu nejlepší neapolskou pizzu v celé České republice a že ve stánku u náměstí si můžete dát nejen dobře připravenou kávu, ale i skvělou čerstvě připravenou palačinku. Pokud se rozhodnete zpříjemnit si jaro cestováním a vyrazíte na západ, dám vám pár tipů, kde se dobře najíst a napít. Můj kolega původem z Plzně říká, že Plzeňáci chodí jinam. Nevadí, aspoň nebude plno.

Místem, které mi v Plzni vyrazilo dech, je Pizzeria da Pietro (Smetanovy sady 331/4, Plzeň 3). Mládí jsem strávila v Itálii a na italskou kuchyni podávanou u nás, mám přísná měřítka. Ale sem stačí vejít, podívat se na pec a pizzu, kterou z ní italský pizzař tahá ven a je vám jasné, že jde o něco výjimečného. Měkké vláčné těsto s tenoučkým středem a místy spálenými puchýřky, přesně takové, jak ho dělají v Neapoli. Italské suroviny, které nenahrazuje eidam a kečup. Na různé pizzy se tu používají různé druhy rajčat. Na většině pizz najdete klasickou mozzarellu z kravského mléka, na některých i tu z mléka bůvolího (mozzarella di Bufala) nebo mozzarellu zauzenou (provola). Kombinace surovin dávají smysl a respektují italské standardy. Pizzu Hawai tu opravdu nemají. Ceny jsou lehce níž než ceny v lepších pražských pizzeriích, ale bez ohledu na ně, se vyplatí do Pietra vyrazit.

Výběrová káva už také není v Plzni nedostupná. Relativní novinkou je Kafe Smetanka (Bedřicha Smetany 1, Plzeň), která je vlastně jen stánkem šikovně umístěným v průchodu hned u náměstí. Mimořádně sympatický personál tu připravuje kávu od pražského Kávového Klubu a k ní dělá i skvělé palačinky, které se připravují čerstvé těsně po objednání. Obzvlášť doporučuji tu se karamelem a oříšky. Mají tu i palačinky ve slané verzi a pár alkoholických drinků, takže jarně-letní občerstvení na vzduchu je zajištěno.

Místní klasikou už je Le Frenchie Café (Smetanovy sady 332/6, Plzeň), které se nachází hned vedle vychválené pizzerie. Pokud vám italská káva nevoní, stačí jen zajít o vchod vedle a dát si slušně připravenou kávu od pražského Doubleshotu. Příjemné moderní prostředí neurazí ani babičku či tetičku, kterou byste chtěli potěšit některou ze zdejších sladkostí. Cestovat sem přes celou republiku smysl nedává, ale budete-li v Plzni, určitě můžete ve Frenchie strávit příjemnou hodinku.

Jako suvenýr se sice nabízí plzeňské pivo, ale proč kupovat něco, co mají v každé samoobsluze. Plzeňským unikátem je voňavý obchod s kořením, ve kterém koupíte koření z celého světa. Koření od Antonína (Dominikánská 7, Plzeň) sice můžete objednat i přes dobře fungující e-shop, ale naživo je to přece jen něco jiného. Milá paní prodavačka ví o tajemství zdejších pytlíků úplně všechno, poradí, na jaké jídlo jaké koření použít a přidá i pár receptů.

Na závěr mám pro vás trošku bizarní tip, ale i ten stojí za to. Pokud jste podlehli aktuálnímu trendu grilovaných kuřat, který v NDR frčel mnoho let „before it was cool“, vyrazte do JJ – grillu (Jungmannova 174/7, Plzeň). Nic jiného než grilovaná kuřata tam nedělají. Grilují poctivě na elektrickém otočeném grilu a kuřata potírají marinádou. Zpravidla si můžete vybrat, kterou část kuřete si dáte, můžete si poručit kuře se šťávou nebo bez a k němu chléb či rohlík. Vřele doporučuji i dvojitou porci kyselých okurek. Čtvrtka kuřete se vším všudy vás vyjde cca na 50 Kč a za tu cenu si opravdu pochutnáte.

