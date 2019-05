Nejlépe placení Češi na hokejovém mistrovství: vládne kapitán Voráček

• 1.) Jakub Voráček (9,25 milionu dolarů)

Kapitán českého výběru na letošním šampionátu si vydobyl silnou pozici ve Philadelphii, která ho za dobré výkony odměnila smlouvou na osm let za 66 milionů dolarů. Pod platovým stropem týmu tak ukrajuje 8,25 milionu dolarů ročně, jeho kontrakt je však rozvrstven nerovnoměrně, takže v posledním ročníku si přišel na 9,25 milionu dolarů. Voráček nastupuje už na svém šestém mistrovství, jeho největším úspěchem v národním týmu je zisk zlaté medaile v roce 2010.

• 2.) Ondřej Palát (6,85 milionu dolarů)

Útočník Tampy Bay Lightning byl ve své kariéře zvyklý na lepší osobní sezóny, než jakou zažil naposledy. Během 64 utkání nasbíral 34 bodů a poprvé od své nováčkovské sezony nenastřílel dvouciferný počet branek. Rozporuplně vyzněla sezóna pro celý tým. Lightning suverénně vyhráli základní část se ziskem 128 bodů, v playoff ale úplně vyhořeli, když vypadli v prvním kole s Columbusem, aniž vyhráli jediné utkání. Palát se tak mohl přesunout k české reprezentaci, ve které má silné postavení. S Tampou Bay podepsal v roce 2017 smlouvu na pět let, během níž mu přibude na kontě 26,5 milionu dolarů.

• 3.) Michael Frolík (4 miliony dolarů)

Jednatřicetiletý forvard, který během dosavadní kariéry v NHL vystřídal během jedenácti sezon čtyři týmy. Současnou smlouvu od Calgary za 21,5 milionu dolarů na pět let si vysloužil svými výkony v dresu Winnipegu před čtyřmi lety. V NHL na něm oceňují hlavně jeho všestrannost. „Není to hráč, který by dal 30 gólů za sezonu, ale odvede hodně těžké práce, která vám pomůže vyhrávat utkání,“ řekl generální manažer Calgary Brad Treveling poté, co se v roce 2015 dohodl s Frolíkem na podpisu dlouholeté smlouvy.

• 4.) Radko Gudas (3,4 milionu dolarů)

Tvrdý bek, který má v NHL kvůli svým zákrokům na hraně kontroverzní pověst. Několikrát byl i za nebezpečné fauly potrestán suspendací. Kariéru v NHL začínal v Tampa Bay, po třech letech se pak přesunul do Philadelphie, kde hraje s Jakubem Voráčkem. S Flyers podepsal v roce 2016 smlouvu na čtyři roky za 13,4 miliony dolarů. Po příští sezóně tak bude znovu volným hráčem.

• 5.) Radek Faksa (2,2 milionu dolarů)

Posila na poslední chvíli. Faksa bojoval v NHL za Dallas o postup do finále Západní konference, nakonec však po vypadnutí v sérii se St. Louis přijel za českým národním týmem do Bratislavy. V NHL mu běží tříletá smlouva za celkem 6,6 milionu dolarů, která mu vyprší po příští sezoně. Platí za specialistu na vhazování a silového útočníka, který dobře zvládá i defenzivní činnost.

