První titul české reprezentace

Když se Česká republika roku 1993 osamostatnila, došlo samozřejmě také k rozdělení československé hokejové reprezentace. Zatímco slovenský tým byl přeřazen do skupiny C, české hokejisty ponechal direktoriát Mezinárodní federace ledního hokeje (IIHF) v elitní skupině A. Když se nový tým poprvé objevil na mistrovství světa v roce 1993, podařilo se mu získat bronz. Následující dva roky ale českému hokeji nepřály.

Zlom přišel až na Mistrovství světa v ledním hokeji 1996, které se konalo v Rakousku. Na turnaji startovalo v A-skupině celkem 12 týmů rozdělených do dvou skupin a nechyběl ani reprezentační výběr Slavomíra Lenera a Luďka Bukače. V základní skupině se čeští hokejisté utkali se Švédskem, Finskem, Norskem, Francií a Itálií. Kromě remízy s Norskem všechny zápasy vyhráli, nastříleli celkem 27 branek, stali se nejproduktivnějším týmem a skupinu suverénně vyhráli.

Mistrovství světa v ledním hokeji 1996 ( Autor: youtube.com )

Ve čtvrtfinále se české mužstvo utkalo s Německem, které náš nároďák pohodlně porazil 6:1. Hráči neponechali náhodě ani semifinálový zápas s USA, který je po výhře 5:0 posunul do utkání o zlato. Ačkoli na ně ve finále čekala Kanada, která se právem řadí mezi největší hokejové velmoci, naši hráči byli prostě a jednoduše nezastavitelní.

Hra se přelévala ze strany na stranu a až do času 59:41 bylo skóre vyrovnané. V tu chvíli ale kanadskou obranu prorazil Martin Procházka, skóroval na 3:2 a zajistil tak českému národnímu týmu slavné vítězství. Do prázdné kanadské brány se o několik vteřin později trefil také Kučera a oslavy titulu mohly začít. Do All-Stars týmu se tenkrát navíc dostali útočníci Robert Reichel a Otakar Vejvoda, obránce Michal Sýkora i brankář Roman Turek.

Triumfální vítězství a zlatý hattrick

Další úspěch české reprezentace na sebe nenechal dlouho čekat. Po dvou bronzových medailích z mistrovství světa a olympijském zlatě z Nagana vyrazili naši borci na norské mistrovství světa v roce 1999 plní odhodlání. Základní část zvládli hráči bez jediného zaváhání a s plným počtem bodů postoupili do čtvrtfinálové skupiny. Tam je sice porazil ruský výběr, zápasy proti Slovensku a Švédsku ale suverénně vyhráli.

Naše reprezentace se úspěšně posunula do finále, kde je ale čekal těžký soupeř ze země tisíců jezer. V prvním utkání sice čeští hokejisté porazili Finsko 3:1, prohra 4:1 v druhém zápase je ale málem stála titul. V nastaveném čase ale naštěstí Češi vstřelili vítěznou branku a díky lepšímu skóre si zajistili zlatou medaili.

O rok později se mistrovství světa uskutečnilo v ruském Petrohradě, kde v nejvyšší skupině startovalo 16 týmů. Základní skupinu čeští hokejisté vyhráli s přehledem, v osmifinále podlehli Finům, ale porazili Slovensko i Itálii. Po čtvrtfinálové výhře nad Lotyšskem se naše reprezentace v semifinále utkala s Kanadou a díky vítězství 3:1 se probojovala do finále. Tam na české mužstvo čekali naši slovenští bratři, Češi se ovšem nenechali vyvést z míry a výhrou 5:3 si zajistili druhý titul mistrů světa v řadě.

Zlatý hattrick 1999-2001 ( Autor: youtube.com )

V roce 2001 odjížděla česká hokejová reprezentace na mistrovství světa do Německa s nadějí, že se hráčům podaří obhájit dvě zlaté medaile a získají tak vytoužený zlatý hattrick. Celé Česko žilo v průběhu šampionátu pouze hokejem, fanoušci měli velká očekávání a naše borce podporovali jako o život. Základní skupinou i všemi osmifinálovými zápasy prošla česká reprezentace bez problémů. Ve čtvrtfinálovém federálním derby naši hokejisté porazili Slovensko a v semifinále se jim po samostatných nájezdech podařilo zdolat i Švédy.

Největším oříškem se pro české hráče stal finálový zápas s Finskem. Ještě ve třetí třetině prohrávalo naše mužstvo 2:0, poté se jim ale podařilo skóre srovnat a o výsledku tak rozhodovalo napínavé prodloužení. Rozhodující branku vstřelil David Moravec, který proměnil sen českého nároďáku ve skutečnost. Od té doby si Češi stále drží titul strážce zlatého hattricku, žádná další reprezentace totiž naše trojité vítězství dosud nezopakovala.

Nečekané vídeňské zlato

Útok na domácí triumf v roce 2004 se českým hokejistům bohužel nezdařil. Na prvním mistrovství světa pořádaném v samostatné České republice vypadli již ve čtvrtfinále, do boje o medaile vůbec nezasáhli a zlato si domů podruhé za sebou vezli Kanaďané. Ti také brzo začali pomýšlet na to, že na Mistrovství světa v ledním hokeji 2005, které se odehrálo v Rakousku, převezmou titul strážce zlatého hattricku. Češi si ale nenechali nic líbit a naděje kanadských hokejistů roznesli na kopytech.

Mistrovství světa v ledním hokeji 2005 ( Autor: youtube.com )

Vzhledem k výluce NHL v sezóně 2004-2005 se na hokejový šampionát rozjely ty největší hvězdy zámořské soutěže. Český výběr trénoval Vladimír Růžička, který převzal náš tým krátce po smrti Ivana Hlinky. Mužstvo pohodlně zvládlo základní skupinu, v osmifinále naši hráči podlehli pouze Rusku a ve čtvrtfinále oplatili Američanům porážku z roku 2004. V semifinále česká reprezentace narazila na tým tří korunek. Jelikož se zápas nerozhodl v řádné hrací době, následovalo prodloužení, kde vítěznou českou branku vstřelil Radek Dvořák.

Ve finále se čeští hráči střetli s Kanadou a došlo tedy na krutý boj o ubránění versus získání zlatého hattricku. Češi ale ani jednou nezaváhali a Kanaďany vůbec nenechali skórovat. Když v poslední minutě vstřelil Josef Vašíček do prázdné kanadské brány třetí gól, soupeř sice na několik vteřin rozpoutal hromadnou bitku, na výsledku to ovšem nic nezměnilo. Češi si tak připsali další titul mistrů světa a přivezli domů páté zlato z mistrovství světa.

Mistrovství světa v ledním hokeji 2019

Slavné vítězství podceňovaného týmu

Trvalo dalších pět let, než se česká reprezentace dokázala opět prosadit. Podobně jako kdysi Kanaďané chtěli i ruští hráči získat zlatý hattrick pro sebe. Český tým navíc v roce 2010 odjížděl na mistrovství světa v Německu v roli outsidera. Trenér Vladimír Růžička se musel obejít bez opor z NHL a do týmu povolal mladé nezkušené hráče. Před začátkem šampionátu Čechům nikdo nevěřil a na jejich vítězství by vsadil málokdo.

Mistrovství světa v ledním hokeji 2010 ( Autor: youtube.com )

V základní skupině se českému týmu podařilo zvítězit nad Francií a Švédskem, kvůli ostudné prohře s Norskem mu však hrozilo, že se poprvé za svou historii nedostane ani do čtvrtfinále. Podceňovaný český výběr se ovšem dokázal vzchopit a porazil Lotyšsko, Kanadu i Finsko. Velké nervy poté přinesl nezapomenutelný semifinálový souboj se Švédy. Skoro až do samotného závěru si reprezentace tří korunek udržovala vedení 2:1, sedm a půl sekundy před koncem poslední třetiny ale skóroval Karel Rachůnek, jehož gól se navždy zapsal do dějin českého hokeje. O vítězi zápasu rozhodly až samostatné nájezdy, které posunuly naše borce do boje o zlato.

Ve finále české mužstvo narazilo na největšího favorita celého turnaje. Ruský tým vsadil na slavné hráče z NHL, na ledě se tak společně objevily hvězdy jako Ovečkin, Malkin, Kovalčuk nebo Dacjuk. Ruská mašina měla ale tentokrát smůlu, naši borci se nenechali rozhodit a nakonec vybojovali výhru 2:1. Česká hokejová pohádka tak na mistrovství světa skončila triumfálním vítězstvím a naši hráči se po pěti letech znovu radovali ze zlaté medaile.