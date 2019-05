MS v hokeji 2019: Top 10 nejlépe placených hokejistů

Mezi hlavními favority na zisk titulu jsou, čistě podle papírových předpokladů, mužstva Spojených států amerických a Ruska. Ovšem ani ostatní týmy se co do počtu a kvality svých hráčů rozhodně nenechaly zahanbit. České barvy hájí u sousedů na Slovensku hned dvanáctka hvězd hrajících slavnou NHL. Švédové jich pak mají v kádru dokonce 19. A co taková Kanada? Tým javorových listů doznal ve srovnání s předešlými ročníky poměrně výrazných změn. Crosby ani McDavid tentokrát nepřijeli, i přesto fanoušci země, která světu tento sport dala, zoufat nemusejí – našli se totiž jiní, a mezi nimi právě i nejlépe placený hokejista současnosti. A který z nich že to vlastně je? Pojďme pěkně popořadě.

10. Oliver Ekman-Larsson (7 milionů dolarů)

Oliver Ekman-Larsson, jehož letošní plat v zámoří činil 7 milionů dolarů, tedy zhruba 161 milionů korun, byl u obou titulů Švédů z posledních dvou let. Jak v roce 2017 v Paříži, tak rovněž rok později v Kodani patřil k hlavním oporám družstva Tre kronor. A nejinak tomu bude i letos. Co se jeho klubové sezóny týče, v ní stihl v barvách Arizony Coyotes nastoupit s výjimkou jednoho ke všem zápasům základní části. Během nich zaznamenal 44 bodů za 14 gólů a 30 asistencí. Poměrně nelichotivá je však jeho bilance v takzvané tabulce pravdy. V této kolonce svítí u jeho jména číslo -16. Zda se podaří Ekmanu-Larssonovi spravit si na mistroství světa pod trenérem Grönborgem chuť a přispět k dovršení „zlatého hattricku“, ukáží následující dva týdny.

9. Henrik Lundqvist (7,5 milionů dolarů)

Každá éra má své brankářské legendy. V devadesátých letech a na přelomu tisíciletí to byli Dominik Hašek s Patrickem Royem, o pár let později se do této role postupně pasovali Martin Brodeur s Henrikem Lundqvistem. Jenže zatímco kanadský gólman a dlouholetá opora New Yersey Devils již dávno pověsila betony na hřebík, „král Henrik“ nepřestává udivovat i nadále. Alespoň tak tomu tedy bylo ještě do nedávna. Letošní sezóna, v níž pobíral plat v celkové výši 7,5 milionu dolarů (cca 172,5 milionu korun), se rodákovi z Åre příliš nepovedla. Ve skutečnosti vlastně spíše vůbec. Průměr 3,06 branky na zápas a celková úspěšnost 90,7 procenta jsou jeho nejhorší bilancí, kterou v základní části NHL kdy zaznamenal. O to více bude chtít tento dojem na nadcházejícím šampionátu napravit. Ostatně, v minulosti byl na MS více než úspěšný. Na svém kontě totiž má již tři medaile – jednu zlatou a dvě stříbrné. A další se pokusí získat letos na Slovensku, kde se stal brankářskou jedničkou svěřenců švédského kouče Rikarda Grönborga.

Henrik Lundqvist v dresu newyorských Rangers ( Zdroj: Shutterstock, Autor: Shutterstock )

8. Ryan Sutter (9 milionů dolarů)

Hlavní hvězdou amerických defenzivních řad bude bezesporu Ryan Sutter, čtyřiatřicetiletý obránce Minesoty Wild. S platem rovných devíti milionů dolarů (207 milionů korun) patří k nejlépe finančně ohodnoceným bekům celé NHL, a to zcela po právu. Jeho čísla se pravidelně pohybují kolem hranice 50 bodů za sezonu, přičemž nejinak tomu bylo i letos. V ročníku 2018/2019 si na své konto připsal 7 gólů a hned 40 asistencí. Co se Sutterových úspěchů na mezinárodním ledě týče, v minulosti získal zlatou medaili na MS hráčů do 18 i 20 let. To seniorské mu zatím chybí. Ovšem skoro to samé se dá říct i o celém týmu USA. Naposledy se z něj totiž Amerika radovala v roce 1960, kdy bylo mistrovství světa součástí zimní olympiády v kalifornském Squaw Valley. Při pohledu na soupisku Spojených států by se chtělo říct, že se s tímto dlouhým půstem rozhodli Američané jednou pro vždy skoncovat. Sutter totiž není zdaleka jediným boháčem nacházejícím se na aktuální soupisce týmu kouče Jeffa Blashilla.

7. Jakub Voráček (9,25 milionu dolarů)

Také Česká republika se může pyšnit hráčem, který v zámořské NHL patří mezi 20 nejlépe placených hokejistů současnosti. Je jím kapitán Říhova výběru Jakub Voráček. Opora kdysi mocné Philadelphie Flyers zaznamenala v letošním ročníku, v němž si přišla na 9,25 milionu dolarů (tedy nějakých 212,75 milionu korun), 66 bodů, a to za 20 gólů a 46 asistencí. Lepší než on byli v tomto ohledu pouze Claude Giroux a Sean Couturier. Tým z Pensylvánie v posledních letech střídá špatné sezóny s trochu lepšími, kdy se mu podaří nakouknout alespoň do prvního kola bojů o Stanley Cup. Letošní ročník ovšem patřil mezi ty špatné. Ostatně i díky tomu jsou Voráčkovy účasti na mistrovstvích světa tak časté. Šampionát na Slovensku bude v jeho případě celkově již šestým MS. Kladenský rodák je současně jediným hokejistou národního týmu, jenž pamatuje na dosud poslední český titul z roku 2010.

Jakub Voráček v dresu národního týmu na olympiádě v Soči ( Zdroj: Shutterstock, Autor: Shutterstock )

6. Jevgenij Malkin (9,5 milionu dolarů)

Rus Jevgenij Malkin má za sebou bezpochyby jeden z těch méně povedených ročníků. Centr Tučňáků z Pittsburghu si do svých statistik připsal „pouhých“ 72 bodů, což je o více než 40 méně ve srovnání s jeho nejlepším počinem ze sezony 2008/2009. Na druhou stranu, hned 14 zápasů byl nucen urostlý forward letos vynechat. Pokud by se tak nestalo, jeho čísla by s největší pravděpodobností vypadala o poznání lépe. Ve vyřazovací části, do níž Pittsburgh postoupil, přispěl Malkin dalšími třemi body za gól a dvě asistence. I tak je to na hvězdu jeho formátu, která si letos vydělala 9,5 milionu dolarů (přibližně 218,5 milionu korun), možná až trestuhodně málo. Na šampionátu by měl nastoupit v jedné formaci společně s nejproduktivnějším hráčem celé NHL Nikitou Kučerovem. Zda spolu tito dva vydrží do konce turnaje, ale ukáže až čas. Konkurence v týmu „sborné“ je totiž letos opravdu veliká a v ničem si nezadá se soupiskou, kterou by ruští trenéři zvažovali pro případ, že by se místo MS konala olympiáda, na niž by potenciálně mohly přijet i posily ze zámoří.

Jevgenij Malkin v dresu Pittsburghu Penguins ( Zdroj: Shutterstock, Autor: Shutterstock )

5. Alexandr Ovečkin (10 milionů dolarů)

Mezi desítkou nejlépe placených hokejistů NHL nesmí pochopitelně chybět ani populární Alexandr Ovečkin. Kapitánovi washingtonských Capitals, jenž v loňském ročníku konečně pozvedl nad hlavu vytoužený Stanley Cup, si letos přišel na celých 10 milionů dolarů (zhruba 230 milionů korun, skončila klubová sezona už nečekaně brzy. Obhájce titulu totiž v prvním kole play-off nestačil na celek New York Islanders, a tak jednapadesátigólový „Saša“ doufá, že si spraví chuť alespoň na mistrovství světa. Sbírka jeho medailí ze seniorských světových šampionátů je více než obdivuhodná. Může se pyšnit třemi bronzovými, dvěma stříbrnými a třemi zlatými kovy. Od posledního titulu však v případě Ruska uplynulo již dlouhých pět let. Tehdy byl Ovečkin u toho. Podaří se mu svůj hvězdami napěchovaný tým nasměrovat za zlatem letos?

Alexandr Ovečkin v dresu ruské sborné ( Zdroj: Shutterstock, Autor: Shutterstock )

4. Jevgenij Kuzněcov (10 milionů dolarů)

Stejně peněz jako Ovečkin bere také jeho spoluhráč z kádru Capitals i ruské „sborné“ Jevgenij Kuzněcov. Stále ještě šestadvacetiletý útočník nasbíral v letošní sezoně 72 bodů v základní části za 21 gólů a 51 přihrávek. Dalších 6 (1 + 5) pak přidal v play-off. Za svůj loňský výkon ve vyřazovacích bojích, kdy během 24 zápasů nasbíral 32 bodů, sklidil pochvalu snad ze všech možných stran a pod zisk Stanley Cupu se podepsal opravdu tučným písmem. V rámci letošního play-off ale týmu z hlavního města Spojených států vystavili stopku newyorští Ostrované, a tak mohli Kuzněcov i Ovečkin přispěchat na pomoc Rusku. Oba jmenovaní by měli společně s Kirillem Kaprizovem na Slovensku vytvořit úderné trio, které bude postrachem všech soupeřů. O jejich kvalitách se budou moci přesvědčit i Češi. Ti totiž na ruskou plejádu hvězd narazí v pondělí 13. května.

3. Jack Eichel (10 milionů dolarů)

Jacku Eichelovi je předvídána skvostná kariéra. Ve svých necelých třiadvaceti letech se stal jasným lídrem Buffala Sabres. Na prsou nosí po zásluze kapitánské céčko, a byť na protlačení Šavlí do play-off to letos nestačilo, jeho 82 kanadských bodů, které získal za 28 gólů a 54 asistencí, budí respekt. V Buffalu stihli Eichelův talent rozpoznat již o něco dříve, a proto mu neváhali nabídnout velice lukrativní smlouvu. Jen v letošním ročníku si na jejím základě přijde na stejnou sumu, jaká je jinde vyplácena i hvězdám typu Ovečkina a Crosbyho. Očekává se od něj, že bude na šampionátu společně s Johnym Gaudreauem a Patrickem Kanem hlavním tahounem Američanů a pomůže ukončit téměř šedesátileté čekání na zlato.

2. Patrick Kane (12 milionů dolarů)

Chicago Blackhaws bez Patricka Kanea? To je stejné jako snažit se představit si Prahu bez Karlova mostu, Romea bez Julie či formuli 1 bez Ferrari. Tahle dvě jména k sobě prostě a jednoduše patří snad už neodmyslitelně. Ostatně, na začátku této sezóny tomu bylo již dlouhých jedenáct let, co Kane poprvé oblékl dres celku s indiánem ve znaku. Za žádný jiný tým v rámci NHL nikdy nenastoupil. A protože si jej v Chicagu také patřičně váží, jsou ochotni mu za jeho služby vyplácet rovných 10 milionů dolarů (276 milionů korun). V letošní sezóně zaznamenala hlavní hvězda výběru Spojených států amerických úžasných 110 bodů, a to za 44 gólů a 66 přihrávek. O velikosti jeho talentu se minulý rok mohli přesvědčit i sami Češi, kteří podlehli Američanům ve čtvrtfinále. Byl to totiž právě Kane, jenž tehdy na ledě po celou dobu udával tempo zápasu.

1. John Tavares (15,9 milionů dolarů)

Ani Connor McDavid ani Sidney Crosby sice letos Kanadě na MS nepomohou, přesto se v týmu javorových listů najde hokejista, který je schopen je oba více než plnohodnotně zastoupit. Je jím John Tavares z Toronta Maple Leafs, nejlépe placený hokejista současnosti. Tavares přestoupil do Toronta z týmu Ostrovanů loni v létě coby nechráněný volný hráč údajně proto, aby si splnil dávný dětský sen reprezentovat město, v němž se narodil. S Maple Leafs do vyřazovacích bojů sice postoupil, ovšem kanadský tým stejně jako loni vypadl hned v prvním kole s bostonskými Medvědy. Vlastními letošními výkony si nicméně Tavares svůj kontrakt, v rámci kterého mu bylo přiznáno 15,9 milionů dolarů (365,7 milionu korun), rozhodně obhájil. V základní části nasbíral 88 bodů za 47 gólů a 41 přihrávek, díky čemuž se stal celkově třetím nejlepším střelcem ligy. A také na šampionátu na Slovensku si od něj Kanada hodně slibuje. Rodák z Ontaria je její hlavní ofenzivní zbraní.