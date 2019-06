Přemýšleli jste někdy nad tím, proč je fotbal ve srovnání s hokejem celosvětově o tolik populárnější? Odpověď je prostá: protože k němu s nadsázkou řečeno postačí jen dres, kopačky a míč.

V případě ledního hokeje je to o poznání komplikovanější. Pakliže totiž nejste oblečeni do kompletní výstroje, riskujete zranění. Úplně postačí, když vás někdo neúmyslně trefí pukem do kotníku. V tom lepším případě se na nohu pár dní nepostavíte, v tom horším si rovnou něco zlomíte.

Hokejová výstroj dokáže svoji funkci plnit na jedničku. Od toho se ale také odvíjí její cena. Pohybuje se totiž v řádu tisíců korun.

Někde výstroj zapůjčí i samotný klub

Pochopitelně ne vždy je nutné samotnou výstroj kupovat hned ze začátku. Jestliže své dítě přihlásíte na hokej ve věku čtyř pěti let, nějaký čas zřejmě potrvá, než bude moci nastoupit do prvního zápasu za místní přípravku. Řada klubů navíc nějakou tu výstroj, či alespoň její část, v šatně má a (snad i) ochotně zapůjčí, případně prodá za výhodnější cenu. Kolik peněz je ale potřeba si připravit, pokud se rozhodnete sáhnout po zbrusu nové?

Cena výstroje se pochopitelně odvíjí od požadované velikosti. Bude jiná pro potřeby malého žáčka nebo dospělého hráče. Samozřejmě záleží také na preferované značce či požadovaných vlastnostech.

Místo ribana postačí funkční prádlo

V případě ribana, tedy nejspodnější vrstvy oblečení, na kterou poté hokejisté navlékají jednotlivé části výstroje, se ceny pohybují zpravidla od tří stovek výš, nejčastěji pak kolem 500 Kč. Nechcete-li však investovat do ribana jako takového, sáhněte po běžném funkčním prádle, které používáte například v zimě při lyžování.

Co se ponožek týče, ty zřejmě není potřeba nikterak podrobněji rozebírat. I do bruslí samozřejmě postačí standardně ty samé, do jakých své děti nasouváte během chladných měsíců.

Bez čeho se však žádný hokejista již neobejde, je suspenzor. Jeho cena začíná zhruba na 300 Kč, pokud jsou k němu ale zároveň přišity i podvazky na uchycení štulpen, může být na visačkách uvedeno klidně i pět stovek a víc.

Štulpny bývají součástí týmového úboru a jako takové by je tedy měl obstarat klub. Během tréninků by nicméně každý hráč měl mít tak či tak své vlastní. Za tři stovky byste je každopádně měli sehnat celkem bez problémů.

Nejvíce se prodraží brusle

Pokud jde o holenní chrániče, zde musíte počítat, že se pod 600 korun zřejmě nedostanete. A pokud ano, tak jen u těch nejmenších rozměrů. Obvyklá cena se pohybuje kolem tisícovky. U renomovaných značek pak dokonce ještě o něco výš.

Na hokejových kalhotách se příliš šetřit nevyplácí, neboť tato část výstroje pokrývá relativně velký kus těla a během zápasu, případně tréninku absorbuje značné množství zásahů od hokejek i samotných střel. Jejich ceny začínají na osmi stovkách, chcete-li však, aby vaše dítě bylo dobře chráněno, vyplatí se zainvestovat do prověřených značek. V takovém případě je pak nutné počítat spíše s částkou 1 500 – 2 000 Kč.

Tou zřejmě nejdražší součástí celé výstroje pak jsou hokejové brusle. Ani zde se příliš nevyplatí šetřit, neboť ty levnější bývají často poměrně měkké, což by mohlo v konečném důsledku vyústit v nepříjemná zranění chodidla, nártu či kotníku. Na druhou stranu je pochopitelně potřeba přihlédnout k věku svého dítěte. Jestliže jeho noha roste, nemá cenu kupovat brusle za pět tisíc. V případě mladších hokejistů se co do poměru cena/výkon dají sehnat i takové, za něž dáte slušných 2 500 Kč nebo i o něco méně.

Při výběru vesty zohledněte hráčův post

Žádný hokejista se neobejde bez chráničů ramen, jinak řečeno vesty. To je ta část výstroje, díky níž vypadá každý hráč opticky daleko mohutnější, než jak tomu ve skutečnosti je. Samotné vesty mají několik různých tvarů, přičemž platí, že pro obránce se doporučuje pořídit spíše větší velikosti, neboť musí často čelit pukům letícím právě na úrovni břicha, kdežto útočníkům budou zase pro změnu kvůli hbitosti a obratnosti vyhovovat menší. Ty nejlevnější varianty začínají zpravidla na sedmi osmi stovkách. Chcete-li si ale být jisti, že je vaše ratolest dobře chráněná, sáhněte raději po nějaké osvědčenější značce. V tomto případě se bude cena pohybovat v rozmezí 1 200 až 2 000 korun.

Nedílnou součástí hokejové výstroje jsou chrániče loktů. Navzdory jejich velikosti bývají ceny podobné již zmíněným vestám. Pořídit je lze přibližně od šesti stovek, v jistých případech ale mohou vyjít také na dva tisíce, či dokonce víc. Volit byste měli především podle toho, jak moc dobře vašemu dítěti chrániče na oba lokty padnou. Pokud budou příliš veliké, bude mít problémy se střelbou, potažmo prací s hokejkou jako takovou. Budou-li naopak spíše menší, hrozí mu, že dostane pukem do nechráněného místa, což v tom lepším případě skončí pořádně velkou modřinou.

U dospělých hokejistů by tímto výčet té části výstroje, která se dá schovat pod dres, končil, v případě těch nejmenších je nicméně potřeba počítat ještě s takzvaným nákrčníkem. Ten má zpravidla dvojí tvar – prostý límec nebo límec doplněný jakýmsi „bryndákem“, který vyplní jinak nechráněný prostor mezi koncem vesty a spodní částí krku. Ať už zvolíte tu či onu variantu, počítejte s výdajem v hodnotě mezi 400 až 800 korunami.

Hokejky jsou dnes pružnější, ale častěji se lámou

Položku, kterou s největší pravděpodobností řešit vůbec nemusíte, je dres. Ten většinou dodá klub, a to jak zápasový, tak tréninkový. Výjimkou snad bývá jen situace, kdy se oddíl rozhodne nakoupit novou sadu. V takových případech zřejmě nějaké peníze budete muset doplácet.

Dva až tři tisíce korun si připravte na helmu, další nepostradatelnou součást hokejové výstroje. Současně s ní bude nutné pořídit taktéž mřížku, případně celoobličejové plexi. Tyto prvky vyjdou na další tisícovku, možná lehce víc, v některých případech už ale bývají namontované na helmě samotné.

Zapomenout ovšem nelze ani na rukavice. I v tomto případě se ceny nejčastěji pohybují okolo dvou tisíc korun. Pro ty nejmenší hokejisty lze nicméně najít takové, které stojí o polovinu méně. Co se rukavic týče, vyplatí se věnovat pozornost dlaním, neboť právě v těchto místech dochází nejčastěji k poškození, respektive prodření. Není-li dlaň prošita více vrstvami, dost možná budete muset rukavice zanedlouho kupovat znovu.

A konečně hokejka. Dřevěnou hůl v současné době seženete asi už jen stěží, dnes se dělají hokejky převážně z kompozitních materiálů. A tomu pochopitelně odpovídají i jejich ceny. Málokdy se stane, abyste se dostali po tisícovku. Spíše počítejte s částkou mezi 1 200 až 1 500 korunami. Zároveň vezměte v potaz, že ačkoliv jsou tyto hokejky výjimečně dobře pružné, k jejich zlomení může dojít velice snadno. Málokdy se stane, aby hráči vydržela jedna hokejka na celou sezónu.

Nezbytné doplňky

To by bylo, co se výstroje jako takové týče, zřejmě vše. Nyní ji však ještě zbývá někam naskládat a dovybavit hráče potřebnými doplňky.

Žádnou speciální tašku kupovat nemusíte, postačí pochopitelně nějaká obyčejná cestovní, která je dostatečně velká. Zejména pokud jde o ty úplně nejmenší hokejisty. Na druhou stranu, pokud investujete do tašky od prověřené hokejové značky, vydrží vám klidně i několik let. Ceny takových, jež lze označit za relativně bytelné, začínají zhruba na 1 500 Kč.

Každý hráč potřebuje láhev na pití. Ani zde nemusíte shánět nic speciálního, neboť postačí jakákoliv sportovní láhev, kterou máte doma k dispozici. Výhodou hokejových láhví bývá, že mají ve většině případu gumový „sosák“, s nímž se hráči s mřížkou na obličeji pije přeci jen o něco lépe, neboť pití nestříká všude kolem. Pokud se pro tuto variantu přeci jen nakonec rozhodne, počítejte přibližně s dvěma stovkami.

Kromě toho můžete své dítě vybavit ještě chrániči nožů bruslí, sprejem na celoobličové plexi (pokud nepoužívá košík) a samozřejmě „kobercovkou“, která zajistí dostatečný grip na čepeli. Všechna tato příslušenství by vás dohromady neměla stát více než tisícovku.

Díky dětským setům lze pár tisícovek ušetřit

Řada internetových obchodů si je naštěstí vědoma, že zakoupit kompletní hokejovou výstroj rozhodně není žádnou levnou záležitostí. Aby proto rodičům začínajících hráčů jejich situaci alespoň trochu ulehčila, nabízejí speciální dětské sety obsahující několik kusů výstroje najednou za relativně příznivé ceny. V takovýchto sadách pak lze nejčastěji najít chrániče holení, loktů a ramen, případně i hokejové kalhoty. Jejich ceny se přirozeně liší obchod od obchodu, každopádně je možné je pořídit klidně už i od dvou a půl tisíce korun.