Hokejové mistrovství vyjde na 18 milionů eur. Na Slovensku může být na dlouhou dobu naposledy

Předseda organizačního výboru MS Igor Nemeček věří, že Mezinárodní hokejová federace IIHF bude s průběhem letošního šampionátu spokojená a Slovensku bude dávat ostatním organizátorům za příklad.

Při přípravě letošního turnaje využil Nemeček zkušenosti z roku 2011, kdy Slovensko pořádalo mistrovství naposledy. „Tehdy byla situace úplně jiná, mistrovství jsme dělali poprvé,“ vzpomíná Nemeček v rozhovoru pro agenturu TASR. „Hodně lidí čekalo, jak to na Slovensku dopadne,“ uvedl s tím, že letos už byli organizátoři zkušenější. Pomohl k tomu i fakt, že v organizačním výboru působí minimálně z 90 procent ti samí lidé, kteří se na přípravách podíleli i před osmi lety.

Pořadatelé se museli vypořádat se zvýšenými nároky, ať už na technologie či vybavení hal, které se promítly i do ceny za šampionát. Podle Nemečka je rozpočet na mistrovství 18 milionů eur. Jen na ubytování jdou z rozpočtu organizačního výboru přes tři miliony eur. „Výdaje jsou enormní, ale mojí prioritou je, abychom se nedostali do červených čísel,“ řekl a poukázal na odstrašující případy: Švédové v roce 2013 a Francouzi předloni na šampionátu prodělali. „My chceme skončit v plusu, to je moje zásada,“ přidává Nemeček.

Nemečkův optimismus podporují i první statistiky návštěvnosti, která zatím překonává očekávání. Za první tři dny turnaje se na utkání přímo na stadion přišlo podívat 118 219 diváků, fanzóny v obou městech pak navštívilo 65 tisíc lidí. Historický rekord, který v roce 2015 vytvořilo Česko s téměř tři čtvrtě milionem diváků, ale kvůli menším halám slovenská města určitě nepřekonají.

Po letošním šampionátu budou Slováci čekat na příští domácí mistrovství s velkou pravděpodobností déle než osm let. „Po našem MS se rozdělí další ročníky až do roku 2025. To je šest let. A potom budou kandidovat země, které byly před námi, Dánsko a Německo,“ myslí si Nemeček, který zároveň varuje před tím, že při příští kandidatuře mohou mít Slováci problém se zajištěním vyhovujících stadionů. „Ty současné asi za pár let nebudou splňovat podmínky,“ upozorňuje. „Ve Finsku stavějí 15tisícovou halu, v Petrohradě pro 22 tisíc lidí. Velké haly jsou ve Švédsku, Češi mají O2 arenu a chtějí postavit novou v Brně. Jednou ze základních věcí pro příští kandidaturu bude mít větší haly.“

