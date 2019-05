Historicky nejúspěšnější týmy na MS v hokeji

5. místo – USA

Na páté příčce se umístil reprezentační tým Spojených států amerických, který vždy patřil mezi světovou špičku. Od prvního mistrovství světa v hokeji, které proběhlo roku 1920 v Antverpách jako součást olympijských her, Američané nasbírali celkem 19 cenných kovů.

Americká hokejová reprezentace ( Autor: shutterstock.com )

Mistry světa se americký nároďák stal pouze dvakrát. Hokejisté USA nejprve získali zlato roku 1933 v tehdejším Československu a později také roku 1960. Jako druhý titul se počítá jejich vítězství na Zimních olympijských hrách ve Squaw Valley, do roku 1968 se totiž za mistra světa automaticky považoval vítěz olympijského turnaje.

Kromě dvou zlatých medailí získala americká hokejová reprezentace také 9 stříbrných a 8 bronzových medailí. Ačkoli hráči USA v letech 2016 a 2017 na medailové pozice nedosáhli, z loňského mistrovství světa se jim povedlo přivézt bronz. Nejužitečnějším hráčem celého turnaje byl vyhlášen americký útočník Patrick Kane, který na šampionátu vstřelil celkem 8 branek a připsal si 12 asistencí.

4. místo – Československo/Česko

Mezi tradiční a zároveň také nejúspěšnější účastníky hokejového mistrovství světa se samozřejmě řadí také naši hráči. Československá hokejová reprezentace vznikla po rozpadu Rakouska-Uherska a kromě přerušení v průběhu 2. světové války reprezentovala Československo až do roku 1992. Jejím nástupcem se později stala česká hokejová reprezentace, která si udržela místo v elitní skupině A, zatímco slovenský tým byl přeřazen do skupiny C.

Česká hokejová reprezentace ( Autor: shutterstock.com )

Celkově získali naši hokejisté na mistrovství světa 46 medailí. Z toho 34 cenných kovů patřilo československé reprezentaci, která si ze světových šampionátů přivezla 6 zlatých, 12 stříbrných a 16 bronzových medailí. Samostatnému českému týmu se na bednu podařilo probojovat dvanáctkrát, nasbíral 6 titulů mistrů světa, 1 stříbrnou a 5 bronzových medailí. Největším úspěchem byl zlatý hattrick z let 1999, 2000 a 2001.

Naposledy získali naši reprezentanti cenný kov na mistrovství světa, které proběhlo roku 2012 v Helsinkách a Stockholmu. Poslední šampionát konaný v Česku v roce 2015 přinesl pouze zklamání, v boji o třetí příčku totiž naši hráči inkasovali tři góly a sami nevstřelili ani branku, z bronzu se tedy nakonec radovali Američané. Jediným úspěchem tedy zůstal titul nejužitečnějšího hráče, který si z tohoto šampionátu odnesl Jaromír Jágr.

Z titulu světových šampionů se naši hráči radovali naposledy v roce 2010. Podceňovaný český výběr vedený trenérem Růžičkou tehdy sice utrpěl zdrcující porážku v souboji s Norskem, později ale zdolal Lotyšsko, Kanadu, Finsko i Švédsko. Gól Karla Rachůnka, který skončil ve švédské brance 7 a půl vteřiny před koncem třetí třetiny se navždy zapsal do dějin a posunul naše reprezentanty do vítězného prodloužení. V souboji o zlato poté vybojovali vítězství nad Ruskem. Jelikož se našim hokejistům na posledních šesti mistrovstvích nedařilo, v současné době česká hokejová reprezentace na medaili čeká již sedm let.

3. místo – SSSR/Rusko

Třetí místo v žebříčku historicky nejúspěšnějších hokejových týmů na mistrovství světa patří reprezentaci SSSR a Ruska. Sovětský tým, kterému se říkalo také rudá mašina, neměl od 60. let 20. století až do svého rozpadu v roce 1991 v hokeji konkurenci. Sborná dominovala na světových šampionátech především mezi lety 1963-1991, kdy si připsala celkem 20 titulů mistra světa. Na nejvyšší stupínek hokejisté SSSR nedosáhli pouze šestkrát, 4 tituly v tomto období totiž vybojovali hráči Československa a dvakrát se ze zlatých medailí radovali Švédové.

Ruská hokejová reprezentace ( Autor: shutterstock.com )

Nástupcem sovětské hokejové reprezentace se stalo ruské národní mužstvo, které právoplatně patří mezi elitní týmy současného hokejového světa. Dohromady reprezentace SSSR a Ruska získala 46 cenných kovů. Hráči SSSR vybojovali 22 zlatých, 7 stříbrných a 5 bronzových medailí, samostatný ruský tým zvítězil pětkrát, připsal si ale také 3 stříbra a 4 bronzy.

Rusko pořádalo mistrovství světa v ledním hokeji naposledy v roce 2016, titulu na domácím ledě se ale ani zde nedočkalo. Místo toho se museli ruší hráči spokojit s bronzovou medailí, kterou si odvezli také ze šampionátu, který proběhl o rok později v Německu a ve Francii. Na loňském mistrovství se jim ovšem nedařilo a ruský národní tým skončil až na 5. příčce. Rusové si dělají velké naděje na titul mistra světa v letošním roce, na Slovensko se totiž chystají jejich největší hvězdy v čele s nejlepším střelcem NHL Alexandrem Ovečkinem.

2. místo – Švédsko

Druhou nejlepší statistikou v počtu medailí z mistrovství světa v hokeji se může pochlubit národní tým ze Švédska. Reprezentace tří korunek (nebo také Tre kronor), jak se švédským hráčům často přezdívá, se právem řadí mezi nejúspěšnější velmoci hokejové historie. Na stupních vítězů je totiž můžeme vidět celkem pravidelně a letos se dokonce pokusí vybojovat již třetí vítězství v řadě.

Švédská hokejová reprezentace ( Autor: shutterstock.com )

Švédský hokejový tým získal na mistrovství světa dohromady 47 cenných kovů. Z titulu mistra světa se mohli radovat celkem jedenáctkrát, kromě toho ale vybojovali také 19 stříbrných a 17 bronzových medailí. V roce 2013 se Švédsko navíc zařadilo na nedlouhý seznam zemí, kterým se podařilo zvítězit na domácím ledě.

Švédové naposledy slavili zlato na loňském šampionátu, nejcennější medaile si odvezli ale i z mistrovství světa v roce 2017, které se konalo v Německu a ve Francii. Letos se tedy samozřejmě pokusí první příčku ve světovém žebříčku obhájit. Velkou motivací je především to, že další zlatý kov by Švédsko mohl zařadit mezi země, které na mistrovství světa v ledním hokeji získaly zlatý hattrick.

Mistrovství světa v ledním hokeji 2019

1. místo – Kanada

První příčku v žebříčku historicky nejúspěšnějších týmů na mistrovství světa v ledním hokeji si stále drží kanadský národní tým. Země javorového listu odjakživa patřila k hokejové špičce, což dokazuje především 26 titulů mistra světa. Ani v posledních letech ale tento veleúspěšný tým nezaostává, pravidelně se totiž objevuje na stupních vítězů a sbírá jednu medaili za druhou.

Kanadská hokejová reprezentace ( Autor: shutterstock.com )

Kanadská hokejová reprezentace si z mistrovství světa prozatím přivezla celkem 49 cenných kovů, kromě 26 vítězství získali dále 14 stříbrných a 9 bronzových medailí. Kanadští hokejisté pomýšlejí také na zlatý hattrick, jehož posledním držitelem byli čeští hokejisté v letech 1999–2001. Od té doby se Kanaďané snaží tento titul získat pro sebe a opravdu k tomu neměli daleko, když v letech 2003–2004 a 2015–2016 vyhráli dvakrát za sebou. Na třetí zlatý kov v řadě ovšem prozatím nedosáhli, titul strážce zlatého hattricku tedy stále zůstává v rukou českých reprezentantů.

Přímo v Kanadě se mistrovství světa v hokeji konalo pouze roku 2008, vítězství ovšem kanadským hokejistům o fous uniklo. V těsném souboji nakonec zvítězilo Rusko a kanadská reprezentace se tak musela spokojit s druhým místem. Své zklamání si země javorového listu vynahradila v letech 2015 a 2016, kdy se hráči radovali z titulu mistra světa, o rok později ale dosáhli znovu pouze na stříbro. Loňský ročník pro kanadské hokejisty také nedopadl zrovna šťastně, boj o bronz s USA totiž prohráli a umístili se na čtvrté příčce.