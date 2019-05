Lepek není jed. Může ochránit před cukrovkou i dalšími chorobami

ilustrační foto Autor: Profimedia.cz

Bezlepková dieta patří v současnosti mezi velmi používané, ale také kontroverzní přístupy ke stravování. Drží ji totiž často nejen ti, kteří ji mají lékařem nařízenou ze zdravotních důvodů, ale i lidé, pro něž není vyloučení lepku z výživy nezbytné. Vědecké výzkumy přitom ukazují, že vyloučit lepek, aniž by to bylo nutné, se nevyplácí. Lidé, kteří se mu vyhýbají, aniž by museli, mají vyšší riziko vzniku nejrůznějších závažných chorob. Třeba diabetu nebo srdečních onemocnění.