Zhoubný eidam: závislost na „cihle“ dusí české mlékárny

Bedřich Štecher se před sedmi lety stal prakticky ze dne na den ze zaměstnance Jaroměřické mlékárny jejím majitelem. Zájem největších dravců v oboru o výrobny v Jaroměřicích nad Rokytnou, Moravských Budějovicích a o porcovnu sýrů v Želetavě opadl poté, co si prostudovali čísla. Mlékárna při osmisetmilionových tržbách dělala padesátimilionovou ztrátu.

Novému majiteli jako zaměstnanci původního vlastníka, francouzské skupiny Bel, bylo jasné, v čem spočívá hlavní problém. Vedle neefektivního držení několika jen pár kilometrů od sebe vzdálených provozů to bylo portfolio výrobků a skutečnost, že jedním z hlavních produktů Jaroměřické mlékárny je eidam. Právě na oblíbeném tvrdém sýru lze totiž nejlépe ilustrovat dlouhodobé slabiny tuzemského mlékárenství.

Češi mají eidam v oblibě. Konkrétní data nejsou sice k dispozici, tvrdých sýrů však celkově spotřebují více než 11,3 kilogramu na hlavu a rok. Toto číslo zůstává dlouhodobě stabilní a v posledních letech i mírně roste. Citelně se zvedá také cena, kterou platí zákazníci u pokladen hypermarketů. Od ledna 2016 do letošního října zdražila podle statistik Českého statistického úřadu kilová cihla eidamu pro spotřebitele z 107,39 na 156,75 koruny.

Pokud bychom pro lepší srovnání vzali v úvahu jen loňský rok, zdražil eidam v prodejnách o více než třicet procent. Jenže z tohoto vývoje mají tuzemští producenti pramálo. Cena, kterou za sýr dostávají mlékárny od obchodníků, klesla podle zprávy o stavu zemědělství v průběhu loňského roku o 6,2 až 8,4 procenta. Jak totiž vysvětluje Štecher, eidam je mlékárenskou komoditou, kterou především německé mlékárny chrlí na trh v obrovském množství. Cena výrobců se tvoří na celoevropské úrovni a tuzemské mlékárny mají bez ohledu na náklady prakticky nulovou šanci ji ovlivnit. „Eidam je cesta do pekla,“ míní proto Štecher.

Přesto Jaroměřická mlékárna loni vykázala zisk 14 milionů korun a firmě se po sedmi letech s českým majitelem začíná dařit. Za to do značné míry vděčí skutečnosti, že mlékárna postupně snižuje význam eidamu ve svém portfoliu a navyšuje podíl výrobků, kde dosahuje vyšších marží. Vedle sýru žervé, pomazánkového másla (dnes zvaného už jen „tradiční pomazánkové“) je to především takzvaný odkapávaný tvaroh.

Němci odkapávaný tvaroh na rozdíl od eidamu, ale i tvarohu ve vaničkách nevyrábějí. Při vyjednávání o ceně tak mají domácí výrobci mnohem lepší pozici. Vedle toho jsou odběrateli často velké pekárny a další zpracovatelé, pro které jsou podle Štechera klíčové spíše stabilita a spolehlivost dlouhodobého dodavatele a na rozdíl od řetězců tolik nebaží po aktuálně nejnižší ceně.

