Aktuální zprávy z Hradu i podhradí

Dlouhé čekání je u konce. Minulý týden ožila dlouho očekávaná Kuchyň přímo na Hradčanském náměstí. Hlavní vchod hledejte hned u sochy tatíčka Masaryka a budete-li stoupat k Hradu Nerudovkou, můžete vejít i zespoda.

Ambiente láká na hotovky, které jsou připravené v měděných kastrolech a pekáčích na plotně hned za vchodem. Obsluha vám umožní nahlédnout pod pokličku, popíše nabídku a zbytek už je na vás. Při mé první návštěvě jsem se musela doptat na polévku, která na plotně nebyla vidět. A o dezertu taky nebyla řeč, ale v nabídce je.

Zajímavý nápad i provedení, otázkou je, na koho míří. Ceny jsou samozřejmě na „ambi“ úrovni, takže za předkrm, kterým byla v neděli smaženice s chlebem, zaplatíte 145 korun. Polévka vyjde na 55 korun, při mé návštěvě to byla gulášová. Mezi hlavními jídly ukrytými pod pokličkami bylo lečo, guláš, hovězí na víně, záhorácký závitek se zelím a řízky. K nim potom pečené brambory, chlupaté knedlíky, houskové knedlíky a bramborové placky. Kompletní hlavní jídlo stojí 225 korun, za dezert zaplatíte dalších 118 korun.

Fascinující není ani tak nabídka jako prostředí a výhled, který sám o sobě bude přitahovat hosty. Když připočtete, že můžete sedět u stolů venku a kochat se pohledem na město měst a k tomu popíjet Plzeň 0,5 l za 49 Kč, není to vůbec špatné. Být turistou, neváhám ani minutu. Osobně si dobře rozmyslím, jestli mi to stojí za vyběhnutí Nerudovky, ale věřím, že zaplnit necelou sedmdesátku míst uvnitř a k tomu ještě dvojnásobek míst venku nebude až takový problém. Otevřeno má být každý den od 10 do 22 hodin a zatím platí zaváděcí sleva 25 procent.

Pokud se vypravíte na Hrad na večeři, byl by hřích nevzít to dolů po Nových zámeckých schodech a nezastavit se v čísle 8 v růžovém domě U zlatého lva. Od minulého týdne tu ve zkušebním provozu funguje „Schody Home Bar“, který provozuje spolumajitel domu spolu se zkušeným barmany z baru Parlour.

V maličkém prostoru se usadí dvanáct hostů, kteří se dovnitř dostanou po zazvonění na domovní zvonek. Obsluhovat je bude jeden barman či barmaid a drinky bude připravovat na pohyblivém ostrůvkovém baru, protože na klasický barový pult není na Schodech místo. Prostor se ale našel pro vinotéku, takže do tvrdého alkoholu se rozhodně nutit nemusíte. I když pokud znáte Parlour, ani vás nenapadne dávat si něco jiného než drink. Otvírací doba se zatím ladí, v neděli by ale mělo být zavřeno.

Smutné zprávy naopak přišly nečekaně z druhé strany Vltavy. Pokud jste se nechali nalákat mou recenzí na Café Restaurant Kaprova 8 a chystáte se na tafelspitz, nechte si zajít chuť. Restaurace nečekaně po třech měsících zavřela, bez jakéhokoli oficiálního vysvětlení. Dveře jsou zavřené, není na nich žádná zpráva, telefon nikdo nebere a dotaz ohledně fungování restaurace zůstal rovněž bez odpovědi. Zaměstnanci údajně dostali výpovědi, takže se zřejmě nejedná o přechodný stav. Škoda přeškoda dobrého podniku se zajímavou nabídkou. Jsem zvědavá, jestli se někdy dozvíme důvod. Vzhledem k tomu, že provozovatelem restaurace byla investiční společnost, nechce se mi věřit, že by si návratnost investice do restaurace nedokázala spočítat.

