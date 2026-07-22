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Retro kvíz: Poznáte historické traktory podle fotografie? Otestujte své znalosti československých i světových legend

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Jana Chuchvalcová
Dnes
Historické traktory
Autor: Mutney, CC0, via Wikimedia Commons
Historické traktory

Ještě na počátku 20. století zůstávali hlavní tažnou silou na polích koně a voli. První světová válka však přinesla nejen obrovské lidské a materiální ztráty, ale také výrazný úbytek hospodářských zvířat, bez nichž se tehdejší hospodářství jen obtížně obešlo. Po jejím skončení proto začaly továrny hledat nové možnosti využití svých zkušeností s výrobou motorů, těžkých strojů nebo zbraní. Jednou z odpovědí se stal traktor – stroj, který během několika desetiletí zásadně změnil podobu zemědělství po celém světě.

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První traktory byly robustní a jednoduché stroje, které se od dnešních modelů výrazně lišily. Mnohé se startovaly na benzin a po zahřátí přepínaly na petrolej, jiné využívaly dieselové agregáty nebo proslulé motory se žárovou hlavou. Výrobci postupně zdokonalovali konstrukci, převodovky i podvozky a vyvíjeli stroje určené jak pro malá rodinná hospodářství, tak pro velké statky.

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Také československé strojírenství se brzy zařadilo mezi významné výrobce zemědělské techniky. Domácí konstrukce se postupně prosadily nejen na tuzemských polích, ale později i v zahraničí. Vedle nich vznikaly ve stejné době slavné stroje v Německu, Velké Británii nebo Spojených státech, které dnes patří mezi největší světové legendy. Poznáte je podle fotografií?

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