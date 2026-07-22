Retro kvíz: Poznáte historické traktory podle fotografie? Otestujte své znalosti československých i světových legend

První traktory byly robustní a jednoduché stroje, které se od dnešních modelů výrazně lišily. Mnohé se startovaly na benzin a po zahřátí přepínaly na petrolej, jiné využívaly dieselové agregáty nebo proslulé motory se žárovou hlavou. Výrobci postupně zdokonalovali konstrukci, převodovky i podvozky a vyvíjeli stroje určené jak pro malá rodinná hospodářství, tak pro velké statky.
Také československé strojírenství se brzy zařadilo mezi významné výrobce zemědělské techniky. Domácí konstrukce se postupně prosadily nejen na tuzemských polích, ale později i v zahraničí. Vedle nich vznikaly ve stejné době slavné stroje v Německu, Velké Británii nebo Spojených státech, které dnes patří mezi největší světové legendy. Poznáte je podle fotografií?
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