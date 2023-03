Zaměstnance stále více lákají startupy. O práci v nich loni projevilo zájem přes sto tisíc uchazečů, tvrdí firma StartupJobs

Pracovní trh na poli startupů má za sebou v mnoha ohledech rekordní rok. Podle kariérního portálu StartupJobs se loni ucházelo o zaměstnání v začínajících firmách asi 103 tisíc zájemců, což představuje zhruba třetinový nárůst oproti předchozímu roku. Platforma nakonec zprostředkovala práci 4200 lidem.

Pozitivní vývoj v tomto odvětví potvrzuje i Filip Mikschik, zakladatel a ředitel zmíněné společnosti. „V uplynulém roce zájem o zaměstnání ve startupech značně vzrostl. Zvýšil se také počet firem, které skrze nás začaly nové posily vyhledávat. Jednalo se nejčastěji o společnosti zaměřené třeba na vývoj technologií, segment e-commerce, kryptoměny, reality, kyberbezpečnost či vývoj hardwaru,“ tvrdí Mikschik.

Na jednu pozici deset zájemců

StartupJobs loni zaregistroval i nárůst počtu pracovních nabídek, kterých bylo jejím prostřednictvím inzerováno celkem 9595. V porovnání s rokem 2021 to přitom bylo o 500 více. Startupy nabízely z 56 procent pozice v oblasti vývoje, z jedné třetiny se pak jednalo o místa v oddělení marketingu a obchodu.

Právě druhá zmiňovaná odvětví loni zaznamenala největší počet zájemců na jednu pracovní pozici – o ni usilovalo téměř deset kandidátů. Opačná situace pak panovala v oblasti vývoje, kde se na každé místo hlásilo pouze necelých pět lidí. Ze strany firem vzrostl zájem především o práci na plný úvazek, častěji ovšem společnosti nabízely také možnost vykonávat zaměstnání z domova.

Za poslední rok se ale pracovní trh české startupové scény proměnil i v jiných ohledech. „Zatímco v minulých letech jsme byli svědky toho, že firmy skoro až bezhlavě nabíraly nové posily, dnes se situace diametrálně odlišuje. Ačkoli jen velmi málo firem nábor zcela zastavilo, zvažují jej mnohem důkladněji. Loňský rok se tedy nesl nejen v duchu postupného nárůstu zájemců, ale i současného poklesu nabídek ze strany firem. Rekordní zájem o práci ve startupech jsme pak zaznamenali v listopadu, kdy o přibližně 1200 pracovních pozic usilovalo více než 11 tisíc zájemců,“ říká Mikschik.

Nového kolegu získalo skoro 750 firem

Průzkum mezi zájemci ukázal, že ačkoli 83 procent z nich bylo zaměstnáno, bezmála tři čtvrtiny by se současně nebránily novým pracovním příležitostem. O místo ve startupu přitom usilovali především lidé z Prahy či okolí s vysokoškolským či středoškolským vzděláním preferující plný pracovní úvazek ve věku 26 až 35 let.

Přesto ale data naznačují, že startupy mají zájem i o mladší či starší zaměstnance. Lidé ve věku od 18 do 25 let a starší 35 let totiž dohromady tvoří více než polovinu pracovní síly, která v současnosti v začínajících firmách působí. „Přesvědčili jsme se o tom, že startupové prostředí nepoptává pouze třicátníky, ale že v něm nalezne uplatnění i řada dalších specialistů bez rozdílu věku,“ doplňuje Mikschik.

StartupJobs se v minulém roce podařilo rovněž přilákat větší množství společností. Své pracovní nabídky na platformě vůbec poprvé inzerovalo zhruba 450 firem zaměřených zejména na technologie a vývoj vlastních produktů. Prostřednictvím portálu získalo jen za loňský rok alespoň jednoho nového kolegu celkem 741 startupů.