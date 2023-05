Svérázný boj se zločinem. New York rozdá vybraným obyvatelům sledovací zařízení AirTag, aby mohli najít svá ukradená auta

V New Yorku se rozmohl nový nešvar. Tamní zloději aut si v posledních měsících velmi oblíbili některé konkrétní modely. Podle údajů městské policie NYPD se letos na území ‚Velkého jablka‘ odehrálo 966 krádeží vozů značky Kia a Hyundai, což je o neuvěřitelných 819 aut víc než za stejné období vloni.

A protože strážci zákona jsou zatím na tyto zločince krátcí, musela zakročit radnice. Starosta této devítimilionové metropole Eric Adams přišel s důvtipným řešením – navrhl aby město svým obyvatelům rozdalo malá sledovací zařízení AirTag od společnosti Apple, která lze připevnit k téměř jakékoliv větší osobní věci za účelem monitorování její polohy skrze aplikaci na chytrém telefonu.

Plánem radnice je, aby lidé AirTagy, jež stojí 29 dolarů, respektive v přepočtu nějakých 620 korun, umístili do svých aut, díky čemuž by je mohli snadněji najít, pokud by jim byly odcizeny. Platí přitom, že aby se předešlo jakémukoliv zneužití, nebude mít newyorská policie přístup k poloze daného vozu bez předchozího souhlasu jeho majitele. Jinými slovy, samotné krádeži ochránci zákona nezabrání, teoreticky by ale mělo být snazší pak takové vozidlo najít.

Adams novinku oznámil v jedné ze čtvrtí městské části Bronx, kde jen letos došlo k více než 200 krádežím aut, což je nejvíce ze všech policejních okrsků v New Yorku. Starosta CNN také potvrdil, že vedle automobilů Kia a Hyundai odcizují zloději často také některé modely značky Honda. Prohlášení radnice neuvádí, zda budou AirTagy rozdány pouze lidem s těmito typy aut, platí každopádně, že mezi ně rozdělí celkem 500 kusů zařízení.

Problém podpořily videa na TikToku

Šéf uniformovaných hlídek newyorské policie John Chell uvedl, že k nárůstu popisovaného typu zločinů přispěla loňská videa zveřejněná na TikToku. V nich uživatelé ukazovali ‚výrobní vadu‘ vybraných vozů Kia a Hyundai, která umožňovala jejich snadné nastartování i bez příslušných klíčů. Videa následně přiměla mnoho zlodějů, aby se soustředili právě na tyto značky.

Nejohroženější jsou podle dostupných údajů modely Hyundai Santa Fe a Tucson a také Kia Forte a Sportage vyrobené v letech 2015 až 2019. Pokud jsou tyto vozy vybaveny zapalováním na klíč, je u nich minimálně dvakrát vyšší pravděpodobnost odcizení než u jakýchkoliv jiných vozidel podobného stáří.

Podle skupiny Highway Loss Data Institute sledující pojišťovací statistiky totiž mnohým z těchto vozidel chybí základní technologie na prevenci krádeží. Jedná se například o elektronické imobilizéry motoru, které byly v těchto letech součástí většiny ostatních vozidel. Problém se týká hlavně vozů Hyundai a Kia, protože obě jihokorejské společnosti jsou úzce propojené a vzájemně sdílejí velkou část technologií.

Automobilky se brání, čeká je ale soud

Kvůli problémům, které Kia a Hyundai svým zákazníkům způsobily, čelí tito výrobci hromadné žalobě. Ta poukazuje na fakt, že „odmítly vybavit určité modely standardními opatřeními proti krádežím aut, a to i po jejich nárůstu“. Na tiskové konferenci starosta New Yorku oznámil, že město se chce k žalobě proti oběma společnostem připojit.

Hyundai i Kia se nařčením brání a snaží se zavést kroky, jež mají majitele aut uklidnit. První zmíněná automobilka proto uvedla, že přijala „komplexní opatření“ na pomoc svým zákazníkům, která zahrnovala třeba standardizaci imobilizérů motorů na všech vozidlech. Dále pak firma představila upgrade softwaru, který měl nejčastěji využívané metodě krádeže zabránit.

Také Kia nedávno uvedla, že je odhodlána spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení v boji proti krádežím. „Budeme pokračovat i v bezplatném upgradu vylepšeného bezpečnostního softwaru, jenž omezí neoprávněnou činnost zapalovacích systémů vozidel. Kromě toho pak poskytneme bezplatné zámky volantu všem majitelům dotčených vozů,“ uvedla automobilka v tiskovém prohlášení.

Je otázkou, zda přijetí těchto opatření skutečně povede ke snížení počtu krádeží. Newyorská radnice o tom evidentně přesvědčena není, neboť jinak by mezi své občany AirTagy nerozdávala. Samotné město každopádně tato zařízení platit nebude, majitelům aut je poskytne nezisková organizace s názvem Association for a Better New York. Ta se podle svých slov věnuje „neustálému růstu a obnově lidí, komunit a podniků ve městě New York“.