Schůzka během recese? Bez růží a večeře. Krize dopadá i na oblast randění, tvrdí Mertlovi, jejichž seznamkou prošly už tisíce lidí

Ačkoli je současný svět na komunikaci a vzájemném sdílení takřka postaven, potkat ideální protějšek je pro velkou spoustu lidí stále složité. Naštěstí existuje řada seznamovacích služeb, díky nimž postačí k navázání kontaktu i s naprostým cizincem jen pár kliknutí. Pomocí jedné z nich se před deseti lety se svým nynějším manželem úspěšně seznámila rovněž podnikatelka a dnes už bývalá politička Kristýna Mertlová.

Zkušenost to pro ni byla natolik pozitivní, že se společně rozhodli tuto možnost poskytnout i ostatním. V roce 2014 tedy založili službu Date2K, v rámci které dali vzniknout unikátní analýze seznamovacího potenciálu LOVEREPORT.

Inspiraci získala Mertlová v Paříži a Americe. Tam individuální seznamování, tedy model, v rámci kterého se osobně pracuje s každým klientem, fungoval dříve než v Česku a pro mnoho lidí na rozdíl od běžných randicích aplikací, jako je Tinder, představoval o poznání diskrétnější volbu. „Ne každý člověk chce vystavovat svůj obličej volně na internetu a probírat se desítkami zpráv od cizích lidí,“ přibližuje majitelka služby. Ta se za téměř deset let svého působení pokusila pomoci tisícům klientů.

Kde chybí láska, pomůže matematika

Že si láska nevybírá? To pro Date2K tak úplně neplatí. Na náhodu ani pouhé sympatie manželé totiž nespoléhají. Vyšší pravděpodobnost seznámení má členům jejich půlročního programu zajistit matematicko-statistický algoritmus, který pomocí analýzy nashromážděných dat najde zájemcům jedince s co možná největší shodou. „Nechtěli jsme, aby se lidé seznamovali jen na základě pocitů. Matematika a statistika jsou mocné nástroje, díky kterým dokážeme říct, kteří lidé k sobě patří,“ říká manžel podnikatelky Jakub Mertl, jenž za algoritmem stojí a ve firmě působí jako finanční ředitel.

Podoba výpočtu se v případě každého klienta liší, protože závisí na tom, co je pro člověka skutečně důležité. „Klíčová je třeba kategorie dětí. Jestli je dotyčný má, chce, nebo naopak nechce. Pro klienty nad 50 let pak hraje důležitou roli životní styl, jestli je potenciální partner aktivní. Samostatnou kategorií jsou pak kuřáci, kteří typicky chtějí někoho, kdo tento zlozvyk přinejmenším toleruje,“ vysvětluje Mertlová, jejíž služba momentálně působí v Česku a na Slovensku a do budoucna by se mohla rozrůst také do východní Evropy.

Podle majitelky dokáže algoritmus zajistit zhruba padesátiprocentní úspěšnost, zbytek je pak o individuálním přístupu. Ten zahrnuje třeba konzultace s životními kouči, ale i vizuální prezentaci samotného klienta, protože když jde o hledání partnera, hraje vzhled stále důležitou roli. A zejména pak u mužů, kteří ho u potenciálních partnerek řeší častěji než zástupkyně něžného pohlaví.

Vyzkoušeli jste někdy nějakou seznamovací aplikaci či službu? Ano Ne Zobraz výsledek

Oba manželé se shodnou na tom, že zájem o seznamovací služby globálně narůstá, a to přímo extrémním způsobem. „Celosvětově tyto služby využívá kolem 120 milionů lidí, z toho 80 milionů je na placených seznamkách,“ konstatuje Mertlová s tím, že poptávce dominují především obyvatelé západních zemí. Konkrétně ve Spojených státech se dle studie Stanfordovy univerzity z roku 2017 online cestou seznamovalo na 39 procent heterosexuálních párů.

V České republice podobný průzkum před čtyřmi lety zprostředkovala výzkumná agentura Nielsen. Podle té se přes internet pokoušelo seznámit 45 procent mužů a 39 procent žen starších 15 let, přičemž nejaktivnější skupinu představovali lidé právě mezi 15. a 34. rokem života. Úplnou výjimkou však dle Mertlové nejsou ani senioři nad sedmdesát.

Investice do vztahu? Je nutné se na ni dívat jako na koupi auta

Navzdory relativně vysokému zájmu o podobné služby je potřeba zdůraznit, že i na oblast randění v poslední době dopadá zdražování spjaté nejen s válečným konfliktem na Ukrajině. Lidé se sice seznamovat stále chtějí, v Americe však dle Mertlové již mluví o ,seznamovací krizi‘.

„Četla jsem zahraniční rozhovor s mladým mužem, který říkal, že zatímco dříve zval ženy do lepší restaurace, kde utratil v přepočtu dva tisíce korun, teď si to hodně promýšlí a na schůzku je bere raději na kávu,“ tvrdí a dodává, že tento jev se bude postupem času ještě více prohlubovat: „Náklady na randění začnou lidé omezovat.“

Na druhou stranu je dle Mertla důležité, aby lidé během takového období nemysleli striktně jen na obživu. Protože ačkoli je do vztahu nutné investovat, je třeba se na tyto finanční vklady dívat z dlouhodobé perspektivy. „Když si koupíte auto, také vás stojí spoustu peněz, ale víte, že vám vydrží třeba deset let. Samozřejmě neříkám, že láska stojí tolik co auto, ale je třeba se na to dívat podobným způsobem,“ vysvětluje s nadsázkou a připomíná, že za mobil, který vydrží třeba dva až tři roky, jsou lidé ochotní zaplatit i více než 20 tisíc. V případě randění přitom investují i na mnohonásobně delší dobu.

Výsledkem finanční nepohody pak dle manželů bývá i trochu jiný scénář, kdy kvůli nedostatku financí jsou lidé nuceni zůstávat i v toxických a nefunkčních vztazích. Zcela typická je situace, kdy pár splácí společnou hypotéku. Ačkoli oba tuší, že po partnerské stránce nejsou tak šťastní, jak by chtěli, moc dobře si uvědomují to, že samostatně úvěr pokrýt nezvládnou, anebo na svůj vlastní nebudou schopni dosáhnout.

Drahý boj o reputaci

A kolik profesionální seznámení vlastně stojí? Základní šestiměsíční program zájemce aktuálně vyjde na 10 tisíc korun. Ke startovacímu balíčku pak mohou přidat například i služby stylistky, fotografa či extra sezení s životními kouči. Kolik dotyčný nakonec zaplatí, tak záleží jen na jeho preferencích. „Ne každý si může dovolit dát 20 tisíc za členství, což je v pořádku. A tak místo toho, abychom nabízeli drahý balíček, odpovídá program vždy potřebám klienta,“ vysvětluje majitelka s tím, že na Date2K jsou třeba i matky samoživitelky.

Většina zájemců však spadá do ,VIP klientely‘, což je jeden z důvodů, proč zájem o tuto seznamovací službu neustupuje ani během současné ekonomické situace. Ostatně, dobře nakročeno měli manželé už během vstupu na český trh, kdy ziskovost Date2K meziročně rostla o 30 až 40 procent. Výrazný propad pak firma zaznamenala po odvysílání reportáže televize Prima, ve které služba vystupovala jako hlavní aktér. S televizí se seznamka následně soudila kvůli pošpinění jména. Letos v únoru manželé u soudu uspěli a za reportáž obdrží jeden milion korun.

„Prima na nás měla hodně negativní dopad, ale rozhodli jsme se, že to udržíme a zainvestovali jsme ze svého. Momentálně se proto nacházíme ve ztrátě, která ale postupně mizí,“ přibližuje Mertlová. Zároveň odhaduje, že do černých čísel by se v Date2K měli překlenout už letos, kdy se kromě seznamování hodlají soustředit také na ochranu žen. Právě ty jsou totiž během seznamování po internetu častými oběťmi násilí. Zvláště v případě volně dostupných seznamovacích aplikací a schůzek naslepo.

Z tohoto důvodu spouští Mertlovi neziskový projekt Bezpečná místa. V rámci něj chtějí vytvořit síť podniků s proškoleným personálem, který bude v případě nutnosti schopen zakročit. Bezpečnost pak pomůže zajistit také mobilní aplikace, prostřednictvím níž může dotyčný v případě nutnosti zaslat svoji aktuální polohu. Kromě toho se v Date2K rozhodli ulehčit seznámení také zdravotně handicapovaným, pro které vytvořili online seznamku Tvoje láska.