S nákupem či stavbou nemovitostí je lepší neotálet, shodují se odborníci. Levnější podle nich už nebudou

Současná ekonomická situace je komplikovaná a nepřehledná. Na jedné věci se přesto řada odborníků shodne – pokud člověk plánuje nákup nemovitosti, určitě by s ním neměl otálet. Někteří lidé sice čekají na příznivější úrokové sazby u hypoték, téměř určitě se jim to ale nevyplatí. Jejich snížení s sebou totiž bezpochyby přinese také konec levných nemovitostí. Ty se nyní ve srovnání s loňskem dají pořídit, jak serveru iDnes.cz prozradil regionální ředitel realitní kanceláře Century 21 Jan Štěpánek, se slevou až 30 procent.

Že vzít si nepříliš výhodný hypoteční úvěr je stále lepší než postupně ztrácet úspory kvůli vysoké, 15,1procentní inflaci, si myslí i šéf tuzemského českého startupu Hyponamíru.cz Miroslav Majer.

„Nemovitosti nyní výrazně zlevňují díky nižší poptávce a nižší koupěschopnosti. Tento fakt nutí prodávající jít hluboko pod prodejní cenu. Kupci tak mohou nakoupit nemovitosti s výraznou slevou v řádech statisíců, aktuálně není ojedinělá sleva ani ve výši jednoho milionu korun. Kdo se tedy rozhodne čekat na nižší úrokové sazby, propásne současné ,výprodejové ceny‘,“ uvedl Majer pro redakci Euro.cz.

Nemovitosti stále porážejí inflaci

Lidem se pořízení nemovitosti vyplatí rovněž v případě, když ji chtějí využít jako investiční nástroj. „Koupě nemovitosti v Česku je stále vnímána jako bezpečný přístav, který dlouhodobě ukázal, že umí inflaci porazit. Při dnešním tempu znehodnocování úspor nedává smysl držet peníze na účtu. Dá se na to ale koukat i jinou optikou: rozdíl mezi inflací a úrokovou sazbou je v podstatě to, co klient svou investicí vydělá,“ nechala se slyšet obchodní ředitelka společnosti M&M Finance Joanna Samková.

Podobný názor má též obchodní ředitelka realitní kanceláře Lexxus Norton Denisa Višňovská: „Kdo investuje do nemovitostí, investuje dlouhodobě. Současné vysoké úrokové sazby se budou v průběhu let významně měnit, a nejsou tedy stěžejním parametrem.“ Dle jejího názoru je podstatné, že člověk pořízením bytu získá investici, jež s postupem času nabývá na hodnotě a zároveň generuje pravidelný příjem v podobě nájmu. A právě tempo jejich růstu je pro investory aktuálně velmi lákavé.

Odborníci na trhu s nemovitostmi se shodují i na skutečnosti, že na snížení úrokových sazeb, jež v průběhu října – jak s odkazem na data České bankovní asociace uvádí web ČT24 – dosáhly úrovně 5,86 procenta, se čekat nevyplatí, protože je zatím stále v nedohlednu. „Je těžké odhadnout, kdy úrokové sazby klesnou. Dle posledních ekonomických prognóz by k tomu mohlo docházet ve druhém pololetí příštího roku. Vše ale bude záviset na vývoji inflace, nezaměstnanosti, na situaci s energiemi a na vývoji realitního trhu,“ podotkl Majer.

Stavební pozemky jsou dražší každý měsíc

Uvedená doporučení se podle Višňovské netýkají pouze koupě bytů či rodinných domů, vztahují se i na samotné pozemky, respektive stavební parcely. Ceny objektů určených k bydlení sice v poslední době klesly, u pozemků je ale trend zcela opačný.

„Jestliže nákup nemovitosti je tradičně považován za bezpečnou investici, tak u stavebních pozemků to platí dvojnásob. Právě ony jsou totiž vůči vnějším vlivům nejvíce odolné, a proto si myslím, že ani současná situace nebude mít na jejich ceny zásadní vliv,“ řekla Višňovská. Její slova pak potvrzují i údaje skupiny M&M Reality, podle kterých v říjnu stouply ceny stavebních pozemků o zhruba sedm procent.

Podobná je přitom situace rovněž u stavebních materiálů. To, kolik stojí, se odvíjí od ceny vstupů a lidské práce, přičemž ani jedno z toho se pravděpodobně v dohledné době nebude snižovat. Výhodné ale může být třeba pořízení rozestavěných nemovitostí.

„Kupec tak získá nové bydlení rychleji, často s vyřešenými kritickými ,detaily‘, jako je napojení na lokální infrastrukturu. O tom, že si nemusí dělat starosti se stavebním povolením, případnou stavební uzávěrou v obci nebo jejím regulačním plánem, ani nemluvím,“ uzavřela Samková.