Prodat, darovat, či spálit? Adidas stále řeší, co dělat s hromadou bot po ukončení spolupráce s Kanyem Westem

Německá společnost Adidas stále zvažuje, jaký bude osud bot v hodnotě 1,2 miliardy eur (zhruba 28 miliard korun), které pochází z kolekce Yeezy od Kanyeho Westa. Ty se ve skladech nahromadily poté, co sportovní gigant ukončil spolupráci se známým rapperem kvůli jeho loňským antisemitským výrokům.

Podle vyjádření ředitele Adidasu Bjorna Guldena pro BBC nyní firma přemýšlí nad tím, že boty by se přeci jen navrátily do prodeje. Zisky z celé kolekce Yeezy by ale společnost věnovala na charitu. Jiné možnosti, jako je třeba likvidaci obuvi, prý vyloučil. Rozdávat je zdarma by ovšem dle Guldena bylo také nevhodné, protože lidé by boty následně mohli přeprodávat a na získaném rozdílu poměrně značně vydělat.

Pár bot Yeezy 350 „Zebra“ se nyní prodává za cenu mezi 340 a 360 dolary (zhruba sedm a půl až osm tisíc korun), což představuje výrazný nárůst oproti přibližně 260 dolarům (necelých šest tisíc korun) před čtyřmi měsíci. Podle ředitele amerického prodejce obuvi Impossible Kicks Johna Mocadla navíc Adidas zaznamenal 30procentní nárůst prodejů těchto bot od doby, kdy firma spolupráci s Westem ukončila. „Spousta lidí si je totiž kupuje jako sběratelský předmět. Mnohdy tedy ani nevědí, s jakým jménem je produkt spojován,“ uvedl Mocadlo.

Všechny možnosti jsou špatné

Německá společnost přehodnotila svoji smlouvu s Westem poté, co se umělec s diagnostikovanou bipolární poruchou ukázal na pařížském týdnu módy v tričku s nápisem „White Lives Matter“. O několik dní později pak navíc na svém twitterovém účtu zveřejnil několik urážlivých antisemitských komentářů.

Adidas se následně rozhodl veškerou spolupráci s raperem přerušit a prohlásil, že „antisemitismus nebo jakýkoli jiný druh nenávistných projevů nehodlá tolerovat“. Rozchod se známým umělcem byl ale opravdu drahý, firmu zatím v loňském roce stál zhruba 600 milionů eur (asi 14 miliard korun).

Společnost už navíc varovala investory, že konec dohody by mohl v roce 2023 snížit její zisky nejméně o dalších 500 milionů (necelých 12 miliard korun). Pokud by ale Adidas produkty prodal, bude muset Westovi zaplatit v souladu s původní smlouvou, čemuž se chce firma vyhnout. Podle Guldena je tedy málo pravděpodobné, že vedení přijde na jakýkoliv vhodný způsob, jakým by se zbývající boty daly použít.

Velmi smutný rozchod

Generální ředitel Adidasu, který byl do své funkce jmenován loni v listopadu, popsal konec dohody jako „velmi smutný“, ale správný. „Neměli bychom se řídit jen podle toho, abychom se někomu zalíbili. Naše rozhodnutí by mělo být takové, aby byly jeho důsledky co možná nejpozitivnější,“ doplnil Gulden.

Z těchto i dalších vyjádření jinými slovy vyplývá, že sklady zaplněné nevhodnými botami budou německou firmu ještě nějakou dobu trápit. „Existuje mnoho lidí z různých komunit z celého světa, kteří se o tento problém zajímají. Já sám se na tom podílím teprve sedm týdnů a necítím se kvalifikovaný k tomu, abych se na základě dostupných faktů definitivně rozhodl,“ uzavřel.